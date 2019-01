Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Lozano è un’idea interessante per il futuro se…

Il calciomercato del Napoli potrebbe prendere un’impennata l’estate prossima soprattutto se dovesse arrivare una cessione importante. Negli ultimi giorni infatti si parla della possibilità di vedere molto presto partire uno tra il belga Dries Mertens e lo spagnolo José Maria Callejon. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini a Radio Kiss Kiss Napoli pare che gli azzurri punteranno allora sul messicano del Psv Eindhoven Hirving Lozano. Le pretese degli olandesi sono molto alte, ma gli azzurri sono pronti ad acquistarlo proprio grazie a una possibile cessione. Nato a Città del Messico il 30 luglio del 1995 il calciatore è cresciuto nel Pachuca, dove si è conquistato la maglia della nazionale. Nell’estate del 2017 è passato al Psv, ma è un anno dopo che tutto il mondo si accorge di lui grazie proprio alle grandi prestazioni con la maglia del Messico nei Mondiali in Russia. Vedremo se sarà fattibile per la squadra campana tra sei mesi.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: si raffredda la pista Kouamé

Sul calciomercato del Napoli non si sente ormai da diverso tempo il nome di Kouamé del Genoa che ieri è tornato al gol nella sfida contro l’Empoli. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport pare che l’affare si sia definitivamente raffreddato. L’esperto di calciomercato ha sottolineato: “Si tratta di un’operazione meno calda. Il Napoli vuole investire tanti soldi su Lozano. Attenzione però che ci sono anche Milan, Barcellona e Tottenham. Spendendo quaranta milioni più bonus per Lozano ne resterebbero meno per Kouamé”. Attenzione alla Juventus che aveva già dimostrato attenzione per il calciatore nell’ultimo periodo, ma che non ha accelerato la trattativa. Venerato ha specificato anche che per Younes ci sono contatti al momento con Chievo Verona, Empoli e Stoccarda. Le trattative invece per Fornals e Almendra sono al momento state messe in stand-by.

