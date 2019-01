Calciomercato Roma/ Ultime notizie: piace Vida, alla caccia di un difensore centrale

Il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni si concentrerà sulla ricerca di un difensore centrale di buon livello. La prestazione negativa di Marcano contro l’Atalanta ha fatto capire al direttore sportivo Monchi che serve intervenire in fretta in difesa. Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport 24, durante Calciomercato – L’Originale, di un affare vicino alla chiusura per il centrale classe 1989 del Besiktas Domagoj Vida. Il centrale piace molto anche al Milan, ma al momento i giallorossi sarebbero in vantaggio. Si tratta di un calciatore molto esperto, visto che ha già 71 presenze in nazionale, ma allo stesso tempo non troppo in là con l’età. L’affare si può fare in questi giorni con la possibilità dunque di mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco un calciatore affidabile. Con il suo eventuale arrivo si prospetta la cessione per Marcano stesso che è arrivato nella capitale da appena sei mesi ma non ha convinto.

Calciomercato Roma, ultime notizie: occhio allo Zenit per Barrios

La Roma sul calciomercato continua a puntare il centrocampista del Boca Juniors William Barrios. I giallorossi però potrebbero essere presto beffati sull’affare, perché al momento propongono al club argentino solo un prestito. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport al momento in vantaggio sarebbe lo Zenit San Pietroburgo, pronto a mettere sul piatto ben 13 milioni di euro. Il club russo ha ceduto di recente al Paris Saint German proprio l’ex Roma Leandro Paredes per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Questo metterebbe i giallorossi di fronte a una posizione di svantaggio e nonostante piaccia molto Barrios al momento non viene considerato una priorità. Attenzione però perché le condizioni di Daniele De Rossi, domenica in panchina a Bergamo, continuano a non convincere e in questo momento un centrocampista di sostanza farebbe davvero molto comodo. Tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore quando il calciomercato arriverà alle sue ultime battute.

