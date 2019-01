Perisic all’Arsenal?/ Calciomercato, De Notaris: “Lascerà l’Inter per l’Inghilterra” (Esclusiva)

Ivan Perisic all’Arsenal? Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto portare alla cessione di un pezzo pregiato con la possibilità di andare dunque a prendere un sostituto all’altezza. La formazione londinese lo lo starebbe trattando con l’entourage nerazzurro e la trattativa potrebbe chiudersi anche entro questa finestra di mercato di gennaio. Potrebbe anche chiudersi però nella finestra di mercato estiva con altri club della Premier League inglese pronti a portare via Perisic all’Inter. Per saperne però di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Pensa che Perisic possa partire?

Credo che questa cosa sia una cosa molto probabile, anche se il suo addio all’Inter dovrebbe avvenire a giugno. Del resto all’Inter ci sarà una vera e propria rivoluzione, potrebbero partire molti giocatori. Anche lo stesso Spalletti potrebbe andarsene…

E Icardi…

No Icardi rimarrà, la mossa di Wanda Nara è stata solo per aumentargli l’ingaggio. Icardi la prossima stagione farà parte ancora dell’Inter!

Tornando a Perisic. solo Arsenal per il fantasista croato?

Sono diverse le squadre della Premier che lo vogliono sicuramente l’Arsenal fa parte di queste…

In quali altre squadre pensa possa andare?

C’è il Liverpool, un’altra formazione che lo vorrebbe nelle sue fila e lo sta cercando.

L’Inter con chi potrebbe sostituirlo?

Con Özil, un giocatore proprio dell’Arsenal. Potrebbe esserci uno scambio alla pari, anche se Özil ha un ingaggio molto oneroso.

Lo ritiene ancora un top player?

Perisic è un grande giocatore, è sempre un top player. Ha disputato stagioni di prim’ordine all’Inter e un grande Mondiale. E’ calato ultimamente magari anche perchè aveva voglia di andarsene…

(Franco Vittadini)



