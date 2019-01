Calciomercato Inter/ Ultime notizie: per Barella corsa a due col Napoli…

Il calciomercato dell’Inter potrebbe subire un’impennata grazie al colpo Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari sta scatenando una corsa a due con il Napoli che vede i nerazzurri in leggero vantaggio come riportato da FcInterNews. Giulini sa di avere in mano un gioiello e chiede per lasciarlo partire 50 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero fare leva sulla volontà del calciatore che preferirebbe i nerazzurri agli azzurri, ma non sembrano disposti a un’offerta così importante. Stanno per questo studiando la possibilità di inserire alcune contropartite tecniche gradite alla squadra sarda. Sicuramente Barella è un talento dal grandissimo avvenire, nato come trequartista nel tempo si è trasformato in interno di un centrocampo a tre e ha ampi margini di miglioramento. Sarebbe perfetto per Luciano Spalletti che potrebbe schierarlo sia nei due davanti alla difesa che da intermedio al centro dei tre trequartisti dietro a Maurito Icardi.

Calciomercato Inter, ultime notizie: il Fulham soffia Cahill ai nerazzurri?

Tra gli obiettivi di calciomercato dell’Inter c’è anche un difensore centrale. Assodato che la coppia titolare è formata da Milan Skriniar e Stefan de Vrij potrebbe servire un primo sostituto d’esperienza con la partenza ormai scontata di Joao Miranda. Si è parlato a lungo di Diego Godin, che va in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e che piace a mezza Europa. Tra i nomi dei calciatori che piacciono c’è anche Gary Cahill messo ai margini del Chelsea da Maurizio Sarri. Secondo l’Evening Standard però pare che ci sia su di lui anche il Fulham che lo vorrebbe addirittura prendere subito in prestito. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno come Godin, con i blues e i nerazzurri che avrebbero a lungo parlato della possibilità di vedere Cahill passare a Milano già a gennaio. Il centrale inglese classe 1985 è una bandiera dei blues dove gioca dal 2012 dopo essere esploso con la maglia del Bolton.

