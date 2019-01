Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: incontro col Genoa per Cristian Romero, e su Trincao…

Il calciomercato della Juventus si muove soprattutto in ottica futura, visto che la squadra di Massimiliano Allegri adesso è difficilmente migliorabile. C’è una difesa però con un’età media troppo alta e l’obbligo di andare a prendere interpreti per il futuro. L’unico centrale giovane in rosa è Daniele Rugani che probabilmente diventerà una colonna del reparto, ma non è da escludere qualche altro colpo. Tra gli obiettivi c’è Cristian Romero del Genoa, classe 1998 che si è messo in evidenza in questa stagione e che piace anche all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulla sua versione online, pare addirittura che ci sia stato un contatto ieri tra la società bianconera e il Grifone con Fabio Paratici che vuole anticipare l’ex collega Beppe Marotta. L’intenzione della squadra sette volte campione d’Italia è quella di acquistare il ragazzo nella sessione di calciomercato di gennaio, per lasciarlo poi in prestito al Genoa magari fino al giugno del 2020.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Trincao è sempre più vicino

La Juventus lavora sul calciomercato del futuro ed è a un passo da Francisco Trincao. Secondo SportItalia i bianconeri e lo Sporting Braga sarebbero ormai ai dettagli per il talentuoso calciatore portoghese. I bianconeri possono contare sui buoni uffici di Jorge Mendes, che in estate ha portato a Torino non solo Cristiano Ronaldo ma anche Joao Cancelo. Il potente procuratore lusitano non è l’agente del calciatore, ma l’intermediario che sta lavorando con Bruno Carvalho, il procuratore, all’arrivo di Trincao in Italia. I bianconeri sarebbero pronti a versare cinque milioni di euro per il prestito oneroso del ragazzo e 5 per il riscatto. Al momento il problema è rappresentato dallo stesso Braga che pretende il 20% sulla possibile rivendita del calciatore in futuro. Trincao è una classica punta, che gioca prevalentemente da trequartista. In passato è stato impiegato anche come ala su entrambe le corsie esterne.

