Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Youri Tielemans dal Monaco pista calda

Il calciomercato del Milan sembra essere in grande evoluzione. I nomi si alternano, sfumate le piste Muriel e Fabregas sembra comunque che Leonardo si stia orientando verso un elemento già esperto a livello internazionale, ma al tempo stesso giovane, per rinforzare la squadra e in particolare il centrocampo. Si tratta di Youri Tielemans, talento già monitorato ai tempi dell’Anderlecht: il giocatore belga era passato in estate al Monaco, ma la situazione molto difficile del club del principato, impelagato nella Ligue 1 francese nella lotta per non retrocedere, potrebbe aprire la strada a una cessione immediata. Per Tielemans il Milan potrebbe operare la formula del prestito con diritto di riscatto, necessaria per riuscire anche ad aggirare i paletti del fair play finanziario dell’UEFA: nelle prossime ore i contatti con Monaco ed entourage del giocatore saranno serrati per capire se l’operazione sia fattibile o se si dovrà virare su altro.

Calciomercato Milan, ultime notizie: idea Manuel Fernandes

I nomi sul taccuino di Leonardo sono comunque numerosi. Tra di essi, parlando di centrocampo, c’è anche quello di Manuel Fernandes, che sarebbe un profilo orientato a privilegiare l’esperienza sulla mediana. Classe 1986, attualmente in forza ai russi della Lokomotiv Mosca, Fernandes porterebbe dinamismo al centrocampo di Gattuso, che ha bisogno di alternative considerando assenze importanti per infortunio, come quella del lungodegente Bonaventura. Soprattutto, Manuel Fernandes ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Lokomotiv: oltre ad imbastire un possibile arrivo a parametro zero per giugno, il Milan potrebbe avanzare un’offerta per portarlo in rossonero entro il 31 gennaio, permettendo così ai russi di incassare almeno un minimo conguaglio per non restare a bocca asciutta in estate.

