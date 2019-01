Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: movimenti a centrocampo, Almendra in, Diawara out?

Movimenti a centrocampo in casa Napoli: è quello che sembra stia preparando il DS Giuntoli per il calciomercato di gennaio, con la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti che non dovrebbe far registrare clamorosi stravolgimenti. Per il Napoli è calda la pista che porta alla stellina ventenne del Boca Juniors, Almendra. Centrocampista versatile, potrebbe essere un investimento per il futuro di quelli che piacciono al presidente De Laurentiis. Per un giovane che viene, uno che va: Diawara potrebbe infatti essere dirottato verso Firenze per trovare quello spazio che a Napoli non si è mai palesato per lui in campo, da quando era arrivato da Bologna su precisa indicazione di Maurizio Sarri. Cambiato l’allenatore, non è cambiata la situazione per l’ex talento rossoblu.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Kouame vicino, e Piatek?

Si è parlato nelle ultime ore di calciomercato di un accordo in via di definizione con il Genoa per l’attaccante ivoriano Kouame, che si è messo bene in evidenza in questo girone d’andata come partner del vicecapocannoniere del torneo, Piatek, col polacco ad un solo gol di distanza da Cristiano Ronaldo. Il Genoa sarebbe pronto a far prendere la via di Napoli a Kouame già nel prossimo giugno, ma non è un mistero che agli azzurri piaccia anche Piatek. Ma per fissare un prezzo per il bomber polacco, il presidente rossoblu Preziosi attende il girone di ritorno, per capire se l’attaccante riuscirà a segnare con la stessa continuità della prima metà di campionato. Se questo dovesse verificarsi, il prezzo si alzerebbe di conseguenza e per Piatek il Napoli troverebbe la prossima estate una folta concorrenza.

