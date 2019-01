Calciomercato Roma/ Ultime notizie: ballottaggio Dendoncker-Berge per la mediana?

Roma tra i club più attesi nel calciomercato invernale: per i giallorossi c’è da rincorrere in classifica e si affaccia la necessità di puntellare una rosa che è parsa non perfettamente assortita nella prima metà del campionato, tanto che anche il DS Monchi ha affermato di aver sbagliato qualcosa nelle sue valutazioni. Il primo rinforzo sarà sicuramente a centrocampo. I candidati sono molti, tutti giovani: in cima alla lista spiccano il belga Dendoncker e il norvegese 20enne del Genk, Berge, accostato anche al Tottenham. Sicuramente a fronte di un acquisto ci saranno cessioni. Ante Coric andrà in prestito a Empoli, Cagliari e Bologna. Nel calciomercato di gennaio potrebbe esserci anche qualche partenza eccellente. Un addio a sorpresa potrebbe essere quello dell’argentino Pastore, che anche a causa degli infortuni non si è ben integrato nello scacchiere giallorosso. Per lui sarebbe forte la corte dell’ex club di Monchi, il Siviglia. Se ne parlerà seriamente dopo l’epifania, anche se la Roma sembra intenzionata a testare l’ex Palermo e Paris Saint Germain almeno fino alla fine del girone di ritorno, per poi tirare definitivamente le somme a fine stagione.

Calciomercato Roma, ultime notizie: Schick verso la permanenza

Anche per Patrick Schick si era parlato di una possibile partenza. Il ceko, nonostante i gol segnati alla Sampdoria e al Sassuolo nella parte finale del girone di ritorno, non è stato all’altezza di Dzeko nel periodo in cui il bosniaco è stato assente per infortunio. La Roma aspetta il boom di Schick ormai da un anno e mezzo, e sembra aver deciso di puntare ancora su un talento pagato comunque complessivamente oltre 40 milioni di euro alla Samp, che pure si era detta interessata ad un prestito di sei mesi per rilanciare l’attaccante. Alla fine chi potrebbe avere davvero la valigia pronta è solo Rick Karsdorp, col difensore olandese martoriato dagli infortuni nella sua esperienza capitolina. Per lui, per ritrovare spazio in campo e ritmo partita, potrebbe paventarsi un prestito al club che lo aveva lanciato, il Feyenoord.





