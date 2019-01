Ramsey alla Juventus?/ Calciomercato, Badia: “Il gallese a un passo dai bianconeri, ma…” (Esclusiva)

Ramsey alla Juventus è una delle trattative di calciomercato più calde del momento. 28 anni, centrocampista del Galles e dell’Arsenal, è in scadenza di contratto nel giugno 2019. Su di lui si è scatenata un’asta per prenderlo e la Juventus naturalmente è in prima fila. Ci sono i principali top club europei dal Paris Saint Germain al Manchester United al Barcellona, al Real Madrid a tutti gli altri. La formazione torinese però dopo aver strappato alla concorrenza Cristiano Ronaldo spera di fare un altro colpo di mercato importante anche se non così eclatante. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Juventus su Ramsey acquisto possibile…

Direi di sì, Ramsey potrebbe finire veramente alla Juventus. Del resto la Juve continua a vincere. Vincere porta sempre introiti economici e permette acquisti importanti come quelli di Cristiano Ronaldo. I giocatori vogliono venire nella formazione di Allegri che resta uno dei club più desiderati.

Pensa che questa trattativa possa chiudersi già a gennaio?

Credo che tutto potrebbe risolversi a giugno. Del resto Emre Can è ancora tutto da scoprire e non si è ancora inserito nella Juventus. Ramsey potrebbe essere un altro giocatore acquistato dalla Juve.. Allora poi la società bianconera dovrà anche sfoltire la rosa con l’arrivo del centrocampista gallese, potrebbe partire anche Emre Can. Ramsey potrebbe sostituirlo al meglio!

Il giocatore dell’Arsenal come potrebbe inserirsi nella formazione bianconera?

Diciamo che c’è Matuidi, lui è un giocatore molto fisico, Pjanic è un calciatore di altro genere. Ramsey potrebbe servire molto servire nel centrocampo bianconero per il suo tipo di calcio…

Quali sono gli altri top club europei dove potrebbe finire?

C’è il Paris Saint Germain che lo sta cercando. C’è il Manchester United che potrebbe piacere molto a Ramsey. Ci sono le squadre spagnole come il Barcellona e il Real Madrid. La Juventus però avrà molte possibilità di aggiudicarselo…

In Italia ci sono altre squadre che potrebbero acquistarlo?

Non credo perché i costi per prendere Ramsey sono molto alti. Oltre la Juventus non vedo club italiani in grado di prendere il centrocampista dei Gunners.

(Franco Vittadini)



