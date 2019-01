Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Ausilio: “Perisic resta! Sessione per noi chiusa”

Il calciomercato di gennaio dell’Inter è chiuso sia in entrata che in uscita, a evidenziarlo è il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio che è irremovibile anche sul caso Ivan Perisic. Il croato è stato più volte accostato all’Arsenal, con la possibilità di sostituirlo con Yannick Ferreira Carrasco pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza anonima in Cina. Ausilio ha evidenziato sul palco della cena dell’Adise all’Hotel Da Vinci di Milano: “Vedremo di recuperare Ivan Perisic nei prossimi giorni. Il calciomercato dell’Inter si può considerare chiuso. Il croato vorrebbe giocare all’estero, ma non ci sono arrivate offerte. Se resterà con noi mi aspetto da lui professionalità come sempre”. Secondo Sky Sport alla base delle permanenze di Perisic e di Joao Miranda ci sarebbe la volontà della società nerazzurra di non accettare la cessione a titolo temporaneo. Fino a questo momento sono arrivate solo delle offerte in prestito.

Calciomercato Inter, ultime notizie: sfumano Almiron e Brazao

L’Inter sul calciomercato in questa sessione ha sondato anche diversi giovani, ma sembrano definitivamente sfumate le piste che portano ad Almiron e Brazao. Secondo Sky Sport il calciatore dell’Atlanta United sarebbe ormai a un passo dal Newcastle. Centrocampista 24enne paraguaiano era stato associato diverse volte ai nerazzurri, con la squadra di Rafa Benitez pronto a mettere a segno un colpo importante. Sempre Sky Sport evidenzia come sarebbe sfumata la trattativa nei confronti del portiere carioca che doveva arrivare in sinergia con il Chievo Verona. Sul carioca sarebbe improvvisamente piombato il Parma pronto a prendere l’estremo difensore in prestito fino a giugno. La trattativa è piuttosto avviata con quella dell’Inter invece naufragata in alto mare e ormai difficile da riprendere.

