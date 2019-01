Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Kouamé piace ad Allegri e per Romero è fatta!

Il calciomercato della Juventus si impreziosisce di nomi interessanti in prospettiva. Con il Napoli che ha mollato Kouamé del Genoa i bianconeri ora sono passati in pole per il suo acquisto. Ne ha parlato Alfredo Pedullà durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma su Radio Marte: “C’è il gradimento di Massimiliano Allegri per Kouamé. C sta che nei rapporti tra Genoa e Juventus si possa imbastire una trattativa del genere. Il Napoli si è avvicinato ma non ha chiuso la trattativa. Di certo i bianconeri sono un’opzione da considerare”. Intanto sembra fatta per Cristian Romero come riporta il Corriere dello Sport. I bianconeri sarebbero d’accordo con il club rossoblù per il difensore argentino che arriverà a luglio per 20 milioni di euro più bonus. Sembra che il club campione d’Italia ci abbia ripensato sull’idea precedente che prevedeva diciotto mesi di prestito. Il calciatore sta crescendo giornata dopo giornata e a Torino pensano che sia già pronto a luglio per il grande salto.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: che fila per Spinazzola!

La Juventus lavora anche sul calciomercato in uscita e il nome più caldo in questo senso è quello di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro è tornato a macinare chilometri sulla corsia sinistra, dimostrandosi in piena forma e pronto per il grande salto di qualità. A Torino però è chiuso da Alex Sandro e non trova spazio, sono dunque diverse le squadre che hanno bussato alla porta di Fabio Paratici. Secondo La Repubblica pare che il Bologna e il Parma stiano insistendo per provare a prenderlo in prestito. Dall’altra parte però c’è una Juventus che non ha intenzione di rimanere scoperta a sinistra e che ha appena due giorni per trovare un eventuale sostituto all’altezza. L’infortunio di Leonardo Bonucci ha complicato tutto perché si sarebbe anche potuto pensare a Martin Caceres come vice di Joao Cancelo a destra con lo slittamento dell’affidabile Mattia De Sciglio sulla corsia mancina alle spalle del brasiliano ex Porto. Intanto la Sampdoria ha riscattato dai bianconeri il portiere Emil Audero, versando nelle casse del club bianconero la cifra di 20 milioni di euro.

