Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Osimhen piace, ma costa 15 milioni

Il Milan è pronto a sondare il calciomercato anche alla ricerca di giovani talenti per il futuro. Tra questi c’è Victor Osimhen. Il direttore generale del Charleroi, Mehdi Bayat, ha parlato a SudInfo.be spiegando: “C’è sicuramente un interesse da parte loro per il calciatore, ma voglio essere chiaro da subito. Prima di tutto non ci sono delle offerte concrete e non ci sono situazioni per una cessione immediata. Eventualmente potrebbe anche partire ma servirebbero 15 milioni di euro. Sotto questa cifra non ci sediamo nemmeno a discuterne”. Osimhen è un nigeriano classe 1998 che gioca da punta centrale, ma si può muovere sia da ala destra che da ala sinistra. Il club proprietario del suo cartellino chiede una cifra molto importante considerando il fatto che il suo contratto è in scadenza nel giugno prossimo. Sul calciatore si sono già mosse diverse squadre, anche se tutte sono rimaste spaventate dalla cifra richiesta.

Calciomercato Milan, ultime notizie: sondaggio per Lookman

Il calciomercato del Milan continua a regalare dei colpi di scena interessanti soprattutto sulle corsie esterne d’attacco. Se si parla della possibilità di veder partire Samu Castillejo in entrata ci sono almeno un paio di nomi interessanti. Uno di questi è quello di Ademola Lookman classe 1997 dell’Everton. Si tratta di un calciatore in rampa di lancio sul quale c’è il forte pressing anche del Red Bull Lipsia. Attenzione però perché i The Toffees al momento ritengono il calciatore incedibile. Non è da escludere però che possano tentennare di fronte a un’offerta importante, cosa che il Milan non sembra però disposto a fare. Nato a Wandsworth il 20 ottobre del 1997 questi è cresciuto nel Charlton con l’Everton che l’ha acquistato nell’estate del 2017 per lasciarlo partire a gennaio scorso in prestito proprio ai Red Bull Lipsia. La squadra tedesca è interessata a riaverlo, ma attenzione anche al Milan che monitora la situazione con grandissima cura senza però voler fare grandi sforzi economici.

