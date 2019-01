Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: gli agenti di Allan hanno pregato Giuntoli di farlo partire, ma…

Il calciomercato del Napoli negli ultimi giorni è ruotato molto attorno al nome del brasiliano Allan. Il centrocampista è stato cercato dal Paris Saint German, pronto a fare pazzie per lui, ma non partirà e rimarrà in azzurro almeno fino alla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato però pare che gli agenti del calciatore ex Udinese abbiano pregato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli di farlo partire fino a venerdì scorso. L’affare è saltato e il carioca già ieri era in campo per la sfida contro il Milan di Coppa Italia. Il suo destino però sembra essere segnato, partirà sicuramente alla fine della stagione pronto proprio a volare verso Parigi quando il club transalpino potrà nuovamente tornare a spendere rispettando il fairplay finanziario. Il sostituto rimane Pablo Fornals del Villarreal calciatore monitorato con attenzione e praticamente bloccato per giugno prossimo.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: tutti vogliono Younes

L’avventura di Amin Younes al Napoli è iniziata male con quella polemica sul suo mancato arrivo nella sessione di calciomercato di gennaio scorso. Alla fine è arrivato davvero in estate, senza però trovare praticamente mai spazio. È così che il calciatore si propone per essere presto nuovamente pronto a cambiare maglia. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport pare che l’entourage del calciatore abbia evidenziato come ci siano praticamente offerte da mezza Europa per lui. Il calciatore tedesco piace in Germania, Inghilterra, Spagna e sono diversi i club che sarebbero pronti a fare un’offerta. Gli azzurri conoscono il potenziale del ragazzo e nonostante al momento non giochi la società pare aperta a cederlo solamente in prestito secco. Difficile capire se ci sia una squadra pronta a prendere il calciatore e a valorizzarlo, facendolo giocare, per poi lasciarlo tornare senza nessun vantaggio in Campania alla fine della stagione.

