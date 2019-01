Calciomercato Roma/ Ultime notizie, l’arrivo di Ilicic è saltato per Defrel!

La Roma ha sondato veramente il profilo Josip Ilicic in questi ultimi giorni di calciomercato. L’affare paradossalmente è saltato per un ex calciatore dei giallorossi, Gregoire Defrel. Secondo quanto raccontato da Sky Sport la società capitolina aveva ceduto l’attaccante francese alla Spal per 12 milioni di euro, soldi che sarebbero stati poi reinvestiti nell’affare con l’Atalanta per prendere lo sloveno. Monchi aveva trovato l’accordo con la squadra di Ferrara, ma la Sampdoria ha fermato tutto. Defrel è in prestito coi blucerchiati e la squadra ligure ha deciso di rifiutare l’interruzione anticipata del rapporto temporaneo, nonostante il calciatore ora stia giocando davvero poco. Nonostante questo dietrofront Josip Ilicic rimane un grande obiettivo di Monchi per la sessione di calciomercato dell’estate prossima, anche se a quel punto la concorrenza potrebbe essere davvero agguerrita con diverse società pronte a sondare il terreno per lui.

Calciomercato Roma, ultime notizie: Pellegrini ceduto in prestito al Cagliari

La Roma ha concluso un affare di calciomercato in uscita, Luca Pellegrini è stato ceduto in prestito al Cagliari. Secondo Sky Sport l’affare è praticamente definito e l’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. La squadra giallorossa ha raggiunto l’accordo per avere il calciatore in prestito. Luca Pellegrini è un terzino dalle buone qualità, recuperato dopo un lungo infortunio è stato aggregato da Eusebio Di Francesco in prima squadra anche se a causa soprattutto di Aleksander Kolarov ha trovato pochissimo spazio. Il prestito al Cagliari gli permetterà di acquisire continuità per dimostrare tutte le sue qualità e tornare più maturo alla Roma per giocarsi il suo posto da titolare. D’altronde Eusebio Di Francesco ha dimostrato già con Nicolà Zaniolo di non aver nessun problema a mettere in panchina anche calciatori prestigiosi per far spazio a ragazzi giovani e talentuosi proprio come Luca Pellegrini.

