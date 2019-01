SAINT MAXIMIN AL MILAN?/ Calciomercato, sondaggio col Nizza: Maldini parla con gli agenti, l’offerta

Risponde al nome di Allan Saint Maximin l’obiettivo di questi ultimi giorni di calciomercato del Milan. L’esterno del Nizza, dopo il no del Watford alla cessione di Deulofeu, è il primo nome sul taccuino della coppia Leonardo-Maldini. La volontà degli uomini mercato rossoneri di regalare a Rino Gattuso un esterno destro d’attacco che sia capace di esprimere il meglio in fase di contropiede è nota. Il modo di giocare del tecnico calabrese sfruttando le ripartenze esige di un interprete tecnico e veloce: Calhanoglu ha altre caratteristiche, Borini è un esterno adattato e Castillejo è più un vice-Suso. Da qui l’interessamento nei confronti dell’esterno francese, migliore amico di Balotelli fino a quando Super-Mario è stato un giocatore della squadra della Costa Azzurra. Il Milan ha presentato una prima offerta, ma il Nizza…

SAINT MAXIMIN AL MILAN?

Nel primo sondaggio effettuato dal Milan per Saint Maximin, il Nizza ha chiesto per l’esterno d’attacco una cifra ritenuta irricevibile dai dirigenti rossoneri: 35 milioni di euro. Secondo quanto apprende Panorma, la proposta formulata dalla coppia mercato del Milan prevede un prestito oneroso fino a fine stagione da 2 a 4 milioni e poi un obbligo di riscatto tra i 20 ed i 24. Stando a quanto riferisce Milannews, invece, inizialmente Saint Maximin era un’idea per giugno ma un contatto tra Maldini e gli agenti del giocatore ha impresso ieri sera un’accelerazione alla trattativa, per quanto l’idea del Nizza sia quella di non privarsi del ragazzo a gennaio. Voci di mercato sostengono che alcuni componenti dell’entourage dell’esterno siano sbarcati in giornata a Milano e che un accordo sia possibile a dispetto delle resistenze del club francese. Sarà Saint Maximin l’ultimo botto di mercato del Milan?

