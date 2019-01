Simone Inzaghi lascia la Lazio?/ Calciomercato, Pellicani: “Potrebbe succedere presto” (Esclusiva)

Simone Inzaghi lascerà la Lazio a fine stagione? E’ sicuramente un allenatore di notevole qualità tecniche e si torna a parlare di lui dopo l’esonero di suo fratello al Bologna. La sua squadra però non riesce mai a battere una big e questa cosa pesa alla fine in una delle squadre, in uno dei club più importanti d’Italia. Per questo chissà al termine di questa stagione. potrebbe anche partire, magari in un valzer di allenatori potrebbe essere richiesto da qualche top club. A sua discolpa però il fatto che la società biancoceleste da quando c’è Lotito non fa mai un grande mercato e costruisce un’ottima squadra senza però comprare quei giocatori importanti per puntare veramente in alto. Per capire meglio il futuro di Simone Inzaghi abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Simone Inzaghi potrebbe lasciare la Lazio?

Potrebbe anche succedere, vedremo un po’ il futuro del tecnico biancoceleste questa stagione, che dipenderà anche dal suo rapporto con la dirigenza della Lazio.

Non pesa invece il fatto che la Lazio non batta mai una big?

Quello che conta più di tutto è il suo rapporto con Lotito, un presidente con cui non è mai facile lavorare, andare d’accordo. Sarà importante l’evolversi del suo rapporto con Lotito, non credo invece che la Lazio per l’organico che ha possa aspirare a una posizione migliore di quella che ha adesso in campionato.

Dove potrebbe andare?

Intanto bisogna dire che Simone Inzaghi è molto legato alla piazza. Poi non lo vedo maturo per una big. Ci potrebbe essere il solito valzer delle panchine nel caso se ne lasciasse Roma, ma allora perchè andare in club come Fiorentina o Sampdoria di media fascia. La Lazio in effetti è sempre club di grande importanza nel calcio italiano…

La società capitolina con chi potrebbe sostituirlo al limite?

Penso a Paulo Sousa, Gasperini, Giampaolo anche a un allenatore emergente come De Zerbi.

Qual è il suo giudizio su Simone Inzaghi?

E’ molto bravo, ma non ha ancora tanta esperienza, sta lavorando bene alla Lazio per l’organico che ha anche. Se solo avesse due tre giocatori di maggior livello tecnico o il Milinkovic Savic dei tempi migliori sarebbe avvantaggiato. Sarebbe importante anche un Immobile che si esprimesse sempre a grandi livelli. E’ in ogni caso un ottimo allenatore.

(Franco Vittadini)



