Calciomercato Milan/ Ultime notizie: si cerca un esterno last minute. Ore caldissime per Carrasco

Ultime ore per il calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera punta a sfruttare questa ultime giornata di trattazione per completare lo spogliatoio in mano a Rino Gattuso. Secondo le ultime voci pare che il club del Diavolo sia caccia del colpo last minute per l’esterno d’attacco e anzi in queste settimane non sono stati pochi i nomi accostati a Milanello. Fallita l’idea di riportare in rossonero Gerard Deulofeu, pare che rimanga sempre viva l’ipotesi di Arnaut Danjuma Groenevald, giovane ala del Brugge: il 21 enne però non è l’unica alternativa. Ecco quindi che nella lista dei profili tenuti d’occhio da vicino emergono anche i nomi di Moussa Djenepo dello Standad Liegi e Everton Sousa Soares che milita nel Gremio, senza dimenticare il fantomatico Mister X ovvero un profilo a sorpresa ancora non scoperto dai media ma su cui Leonardo e Maldini (che operano sempre con grande riserbo) stanno lavorando. Da non escludere poi anche l’arrivo di Carrasco, la cui trattava con il club cinese pare essersi riaperta.

CALCIOMERCATO MILAN: ULTIME ORE PER CARRASCO

In questo senso la dirigenza rossonera spera di sfruttare nel migliore dei modi questi ultime ore del calciomercato di gennaio per chiudere l’affare Carrasco. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky infatti pare che si sia decisamente riaperta la trattativa tra il club del Diavolo, l’entourage del stesso Carrasco e la società cinese del Dalian Yifang, che detiene il cartellino dei giocatore. Il club asiatico su insistenza dello stesso Carrasco avrebbe aperto alla possibilità del prestito per solo 6 mesi (mentre in precedenza non si era parlato per meno di un anno e mezzo). Rimangono ancora da chiarire gli aspetti economici dell’affar ma pare che lo stesso Carrasco sia disposto a limarsi l’ingaggio (troppo oneroso per il Milan) pur di tornare a giocare in Europa. Le prossime ore si annunciano decisive: staremo a vedere

