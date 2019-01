Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, si lavora per l’estate: occhio a Bennacer e Kiyine

Per questa ultima giornata di calciomercato il Napoli lavora alacremente in vista dell’estate: nessun colpo last minute quindi per rimpolpare lo spogliatoi di Ancelotti, ma la dirigenza sta programmando una prossima sessione estiva di trattative davvero importante. Ecco che il primo colpo che potrebbe venir chiuso già oggi in prospettiva del prossimo mese di giugno ed è l’arrivo di Kiyine dal Chievo. Il centrocampista dei gialloblù classe 1997 ha da tempo attirato l’interesse dei campani, e come ci riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo è pronto a lanciare la zampata decisiva per evitare l’asta al rialzo per l’estate . Rimangono da vedere i dettagli economici e soprattutto quale sarà il destino dello stesso Kiyine, se nell’estate verrà usato come pedina di scambio dal Napoli, in prestito presso qualche altra società e o se verrà subito integrato nello spogliatoio di Ancelotti.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SI LAVORA PER BENNACER

Altro colpo di calciomercato che il Napoli potrebbe chiudere oggi ma concretizzarlo solo nell’estate è quello di Ismael Bennacer, giocatore dell’Empoli. Da tempo la dirigenza campana sta seguendo le sorti del centrocampista toscano e secondo quanto ci dice Il Mattino l’affare tra le parti potrebbe anche essere a buon punto. Nei giorni scorsi inoltre l’Empoli si sarebbe fatto avanti per Tonelli (in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione) e il Napoli ha subito pensato a un ottimo scambio, da completare però, a campionato terminato. La trattativa di calciomercato è ancora agli esordi, e benché appaia complicata, potrebbe anche risolversi facilmente: non dimentichiamo che per chiudere ci vuole anche l’ok dell’Arsenal che vanta ancora il diritto di ricompra sullo stesso Bennacer. I Gunner sperò non dovrebbero porre ulteriori difficoltà, ma molto si capirà se non nelle prossime ore a giugno.

