Gasperini lascia l’Atalanta?/ Sante Pellegrini: “Il suo futuro è già scritto” (Esclusiva)

Gasperini lascerà l’Atalanta nella prossima stagione? L’allenatore ha saputo costruire veri e propri miracoli calcistici. Stiamo parlando di Gian Piero Gasperini, il tecnico di Grugliasco cresciuto nelle giovanili della Juventus e poi esploso in club di grande tradizione proprio come il Genoa e l’Atalanta. Un allenatore con la piccola parentesi all’Inter non positiva ma che ha saputo sempre fare bene dove è andato nella sua carriera. E ora a Bergamo con questa Atalanta che tira fuori sempre giovani e fa giocare calciatori come il Papu Gomez e Zapata a grandi livelli tutta la città sogna con Gasperini. La prima cosa sarà però sapere se il Gasp rimanga ancora per tanto all’Atalanta o possa andare in squadre, in piazze di grande prestigio. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Cosa pensa che possa fare Gasperini?

Intanto posso dire che Bergamo è veramente il contesto ideale per Gasperini che sta lavorando nel miglior modo nella città bergamasca.

Crede che possa lasciare l’Atalanta?

No, il suo futuro sarà ancora qua, sarà ancora nella formazione nerazzurra.

Potrebbe costruire quindi un progetto da sogno con il club bergamasco…

Vediamo intanto come finirà questa stagione dove c’è la possibilità di qualificarsi per la Champions. Non tutte le stagioni sono uguali e l’Atalanta dovrà cercare di approfittare di questa situazione.

E poi…

Poi lo Scudetto mi sembra troppo difficile, ma lottare per la qualificazione alle coppe con continuità potrà essere possibile.

Nel caso se ne andasse dove potrebbe andare?

Credo che Gasperini possa invece finire la sua carriera a Bergamo. L’Atalanta come era stato in passato il Genoa è un tipo di squadra, che ben si addice a Gasperini. Non penso invece che possa finire in altri club dove non potrebbe esprimersi così bene!

Qual è il suo giudizio su Gasperini?

E’ un allenatore che lavora bene con un tipo di giocatori fisici e molto duttili capaci di interpretare diversi ruoli. La sua bravura è anche di saper far giocare assieme calciatori di diversa età anagrafica. Nell’Atalanta ci sono i giovani ma anche giocatori più avanti in età come Papu Gomez, Zapata e Masiello che è il leader della difesa della formazione bergamasca.

