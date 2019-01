Calciomercato Inter/ Ultime notizie: occasione Valencia a parametro zero, De Paul invece…

L’Inter per il calciomercato della prossima estate valuta anche alcune occasioni a parametro zero. Tra queste c’è l’esterno e capitano del Manchester United, Luis Antonio Valencia. Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, ribadisce come la trattativa sia ben avviata e come i nerazzurri siano intenzionati a farci un pensiero a parametro zero. L’esperto di Premier League Massimo Marianella aggiunge: “E’ un calciatore ancora integro nonostante abbia 33 anni. Dobbiamo ricordare che è il capitano del Manchester United”. Valencia è in grado di giocare su tutta la corsia destra e potrebbe arrivare nel caso per sostituire Sime Vrsaljko in caso di mancato riscatto oppure per affiancarlo in rosa. In carriera è stato soprannominato El Ferrari per la sua velocità, l’Uefa nel 2013 lo nominò calciatore più veloce del mondo in grado di arrivare a 35 chilometri orari palla al piede.

Calciomercato Inter, Ultime notizie: nerazzurri in pole per De Paul

Sarà un’asta di calciomercato a cui l‘Inter parteciperà quella che vedrà protagonista Rodrigo de Paul. Sul talento argentino classe 1994 dell’Udinese ci sono diversi club tra cui anche il Milan e la Roma. Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’originale, su Sky Sport 24, ha specificato come i nerazzurri siano in pole per fare l’affare anche se ha sottolineato che servirà pagarlo caro. L’Udinese infatti sa di avere in mano un talento da cui può guadagnare una cifra importante, andando a realizzare una clamorosa plusvalenza visto che nel 2016 l’aveva pagato appena 3 milioni di euro. Il ragazzo ha il passaporto italiano e quindi è comunitario, non servirà dunque liberare una casella per acquistarlo. I nerazzurri intanto si muovono anche in uscita perché Joao Miranda chiede la cessione e potrebbe tornare presto in Brasile. Il centrale ha iniziato a giocare decisamente meno dopo l’arrivo a Milano in estate di Stefan de Vrij.

