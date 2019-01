Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Ramsey ha scelto i bianconeri, ma arriverà a giugno

Il calciomercato della Juventus del 2019 si apre col botto, ormai Aaron Ramsey è davvero a un passo. Il calciatore gallese dell’Arsenal però arriverà a giugno, nonostante ieri si sia parlato ripetutamente della possibilità di vederlo in bianconeri già a gennaio. Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24, ha ribadito come la Juventus abbia in pugno il calciatore, nonostante abbia scelto di non confermare la voce ancora. L’esperto di calciomercato ribadisce come il calciatore avesse l’occasione di andare a giocare al Paris Saint German, ma sia stato lui a puntare sui bianconeri. Viene ribadita anche la differenza tra la Premier League e la Serie A, in Inghilterra i calciatori in scadenza di contratto vengono fatti giocare a differenza di quello che accade da noi dove spesso vengono messi addirittura fuori rosa.

Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Werner occasione low cost per l’attacco

La Juventus sul calciomercato pensa anche all’attacco dove al momento ci sono valide alternative, ma dove potrebbe servire rimettere le mani in estate. Secondo quanto riportato da Fox Sports pare che i bianconeri stiano valutando la possibilità di prendere il tedesco Timo Werner che è in scadenza di contratto con il Lipsia e sarebbe dunque una buona opportunità low cost. Attenzione però perché sulla punta c’è anche il Milan che potrebbe permettergli sicuramente di giocare di più. Timo Werner è un classe 1996 che ha già collezionato la bellezza di 23 presenze con la maglia della nazionale tedesca. Cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda, con il quale ha debuttato in Bundesliga, è esploso definitivamente al Red Bull Lipsia che lo ha acquistato nel 2016. Con questi ultimi ha collezionato 80 presenze e messo a segno ben 45 reti nella massima categoria tedesca.

