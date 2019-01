CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie: chiesto Kean alla Juventus, dura per Carrasco. E Barella…

Non sono probabilmente all’altezza delle speranze dei tifosi i nomi che ruotano attorno al Milan in questi primi giorni di calciomercato. Non sono in tanti, ad esempio, a parlare del sogno Milinkovic-Savic, neanche Gianluca Di Marzio, che nell’ultima puntata di Calciomercato – L’Originale ha fatto un po’ il punto sulle trattative condotte finora da Leonardo e Maldini. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, è vero che la coppia-mercato rossonera ha fatto un tentativo per Stefano Sensi del Sassuolo. Né il giocatore, né la società neroverde sarebbero però convinti di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto e in questo senso sarà importante capire se il Milan, con la spada di Damocle della sentenza Uefa sempre presente in attesa del responso del Tas, potrà o meno condurre operazioni anche con obbligo di riscatto. Operazione complicata anche quella che porta a Yannick Carrasco: l’ex Atletico Madrid non vuole rinunciare ai 10 milioni di euro di ingaggio percepiti in Cina e anche il Dalian Yifang vorrebbe non meno di 40 milioni per lasciarlo partire…

CALCIOMERCATO MILAN, CHIESTO KEAN ALLA JUVENTUS

Il discorso della punta è quello che in questo momento sembra di più complicata lettura per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe chiesto alla Juventus il giovane Moise Kean, un giocatore che piace molto a Gattuso, evidentemente convinto della capacità del millennial italiano di presentarsi come un’alternativa pronta fin da subito ad Higuain (suo ex compagno alla Juventus) e a Cutrone (suo compagno in under 21). Nel frattempo il Milan sta anche cercando di pianificare il futuro con dei colpi di prospettiva: occhi in questo senso su Leroy Abanda, giovane terzino sinistro del Monaco che i rossoneri stanno provando a chiudere proprio in queste ore. Per il mercato di giugno occhio invece a Niccolò Barella: secondo Gianluca Di Marzio, per quanto in questi mesi il centrocampista del Cagliari sia stato associato a tutte le big italiane meno che al Milan, attenzione a Leonardo. I contatti con Giulini ci sono: i rossoneri sono in corsa per Barella.

