Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: 20 milioni per Kouamè, ma Preziosi chiede di più

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi su binari delle giovani promesse e la prossima potrebbe essere Christian Kouamé. Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato – L’originale su Sky Sport, ha rivelato come gli azzurri siano pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro più bonus per il calciatore classe 1997 di Bingerville. Il Presidente del Genoa Enrico Preziosi però al momento tentenna e chiede di più, anche se la sensazione è che l’affare alla fine si farà. L’esterno d’attacco ivoriano ha dimostrato di non patire il salto di qualità in Serie A, dopo aver fatto davvero molto bene in cadetteria con la maglia del Cittadella. Giocatore rapido e dotato di grande qualità è un ragazzo in grado di saltare il suo avversario con personalità e grande intelligenza. Il Napoli lo lascerebbe comunque in prestito fino alla fine della stagione al Genoa stesso.

Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Kiyine nel mirino

Il Napoli lavora al calciomercato del futuro, pronto a mettere a segno un colpo davvero molto importante. Secondo quanto riportato a Calciomercato – L’Originale da Gianluca Di Marzio gli osservatori azzurri sarebbero rimasti impressionati dal marocchino classe 1997 del Chievo Verona Sofian Kiyine. Come capitato spesso nelle altre sessioni di riparazione i campani potrebbero mettere a segno un colpo importante per il futuro lasciandolo in prestito ai clivensi oppure mandandolo a giocare da qualche altra parte. Il Chievo aveva acquistato il ragazzo dallo Standard Liegi quando aveva appena 18 anni, dopo una stagione nella Primavera il ragazzo aveva debuttato in Serie A per poi essere girato per un anno in prestito alla Salernitana. Quest’anno aveva trovato pochissimo spazio con Lorenzo D’Anna, ma sta iniziando a giocare con una certa continuità, come interno di centrocampo, da quando è arrivato Domenico Di Carlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA