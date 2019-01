Calciomercato Roma/ Ultime notizie, Monchi ci prova per Thiago Maia: occhi su Guillermo Maripan

Entra nel vivo il calciomercato e la sessione di gennaio sarà importante anche per capire quali saranno le mosse della Roma in vista di una corsa al quarto posto per l’accesso in Champions League che si preannuncia più affollata che mai. In questo senso il direttore sportivo Monchi non può restare con le mani in mano e a quanto riportato dai media francesi avrebbe messo nel mirino un talento brasiliano che già negli anni scorsi era stato associato a diversi club italiani. Stiamo parlando di Thiago Maia, 21enne centrocampista verdeoro di proprietà del Lille che nelle ultime settimane sta faticando non poco a trovare continuità in Ligue 1. Ecco allora la volontà di Monchi di inserirsi in maniera decisa sul giocatore, che a quanto pare soddisferebbe come caratteristiche le richieste di Eusebio Di Francesco. I discorsi con il Lille sarebbero già a buon punto, tanto che Monchi avrebbe presentato ben due proposte.

CALCIOMERCATO ROMA: TRA THIAGO MAIA E GUILLERMO MARIPAN

La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro per acquistare Thiago Maia da subito. A dirlo è il quotidiano francese Lavoixdunord, secondo cui il direttore sportivo giallorosso Monchi avrebbe formulato anche un altro tipo di offerta al Lille: ovvero un prestito di sei mesi con opzione d’acquisto in estate. Ovvio che la proposta più invitante appare la prima, ma i francesi nel secondo caso potrebbero fissare un diritto di riscatto più alto e sperare in una rivalutazione del giocatore nella Capitale. Un altro obiettivo di mercato finito sul taccuino di Monchi è Guillermo Maripan: si tratta di un nome non di altissimo grido ma di un centrale che in Spagna sta facendo vedere buone cose. Classe 1994, Maripan è un difensore centrale in forza all’Alaves: secondo il portale cileno elairelibre, su di lui oltre a quello della Roma sarebbe forte l’interesse di Barcellona, Fenerbahce, Spartak Mosca e Lokomotiv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA