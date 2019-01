Lucas Paquetá al Milan: è ufficiale/ Contratto fino al 2023: ecco quando sarà a disposizione di Gattuso

Annunciato da tempo, adesso è ufficiale: Lucas Paquetá è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del brasiliano, acquistato dal Flamengo per 35 milioni di euro, è stato depositato ufficialmente in Lega, diventando di fatto il primo colpo del mercato rossonero nella finestra di gennaio. A confermare l’ufficialità dell’acquisto è stato proprio il club di via Aldo Rossi, con un comunicato apparso poco fa sul proprio sito ufficiale:”AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Clube de Regatas do Flamengo (Flamengo) il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Tolentino Coelho de Lima (Paquetá). Il centrocampista brasiliano ha sottoscritto un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023“. Segue la scheda tecnica del giocatore verdeoro:”Nato a Rio de Janeiro il 27 agosto 1997, Lucas Paquetá è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Flamengo, per poi esordire in prima squadra il 28 maggio 2017 contro il Clube Athlético Paranaense. Con il Flamengo ha collezionato 65 presenze, segnando 13 gol e vincendo nel 2017 il Campionato Carioca. Ha esordito con la Nazionale maggiore brasiliana l’8 settembre 2018 nell’amichevole vinta per 2-0 contro gli Stati Uniti“.

LUCAS PAQUETA’ AL MILAN: DA QUANDO SARA’ A DISPOSIZIONE DI GATTUSO

Nel comunicato ufficiale in cui annuncia il suo acquisto, il Milan ha precisato che Lucas Paquetá “si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti”. Nella nota si precisa inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 8 gennaio alle 15.00 a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV”, “live streaming” in lingua italiana su e in lingua inglese su . Contestualmente all’arrivo del centrocampista brasiliano, il Club lancerà il sito ufficiale e l’account twitter in lingua portoghese”. Dunque Paquetá potrà essere schierato da Gattuso fin dai primi importantissimi impegni del 2019: sabato 12 gennaio nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria e mercoledì 16 gennaio per la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.

