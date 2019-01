Napoli, Hysaj verso la cessione? / Il procuratore: “Se non gioca chiederemo il trasferimento”

Elseid Hysaj era uno dei pupilli di Maurizio Sarri durante la sua gestione al Napoli, poi con l’approdo in azzurro di Carlo Ancelotti le cose sono cambiate drasticamente. Il nuovo tecnico gli ha preferito Maksimovic e anche Malcuit che soprattutto in quest’ultimo periodo ha trovato più spazio. Proprio per questo motivo l’ex difensore dell’Empoli potrebbe chiedere ad Aurelio De Laurentiis un trasferimento, come preannunciato dall’agente Mario Giuffredi: “Poteva andare con Sarri al Chelsea in estate – ha svelato durante un’intervista a radio Marte – ma Ancelotti ha bloccato tutto dicendo che avrebbe puntato su di lui. Nelle ultime quattro partite, Hysaj ha giocato soltanto una volta, quindi probabilmente non è più così importante per l’allenatore. Se così fosse, saremmo pronti a togliere il disturbo. Hysaj ha dato tanto in tre anni, è molto corretto dal punto di vista professionale e quindi basta essere chiari. Magari è una fase transitoria e se è così presto lo rivedremo protagonista, ma se è diventato la quarta scelta, è giusto che ce lo dicano, così chiederemo la cessione a gennaio”.

Hysaj via dal Napoli? Più di una semplice ipotesi di calciomercato

Il possibile addio di Hysaj al Napoli è più che una semplice ipotesi di calciomercato se si consultano i dati relativi alle presenze. Mister Ancelotti, infatti, molto spesso ha optato per Maksimovic e Malcuit facendo letteralmente infuriare l’agente del giocatore. Guardando le statistiche, quindi, si nota come il giocatore albanese sia rimasto in panchina in quattro delle ultime cinque sfide e sia stato schierato titolare solamente in un’occasione, ovvero in Champions League, quando il Napoli ha affrontato al debutto nel torneo la Stella Rossa. Nel corso dell’intervista a Radio Marte il procuratore di Hysaj ha poi parlato anche di Veretout, centrocampista della Fiorentina: “E’ una mezz’ala che può giocare pure davanti alla difesa. Piace molto a Giuntoli, ma adesso non si muove. Se ne riparlerà al termine della stagione”.

