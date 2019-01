Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Godin a un passo dai nerazzurri: colpo a parametro zero!

L’Inter e Diego Godin sono veramente vicinissimi al sì decisivo. Intesa praticamente raggiunta tra la società meneghina e il difensore uruguaiano del 1986, che lascerà definitivamente la Spagna dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Secondo le indiscrezioni di calciomercato riportate da Sky Sport le parti starebbero lavorando ad un contratto biennale, con un’opzione per un terzo anno. Un’intesa di massima dunque è già sul tavolo: l’Inter e Godin lavorano ai dettagli per arrivare alla fumata bianca, con l’affare che potrebbe sbloccarsi nel giro di poche ore. Le visite mediche si svolgeranno in un secondo momento, prima della firma sul contratto. Per l’Inter si tratterebbe eventualmente di un importante rinforzo difensivo, ma anche di uno stoccata in chiave mercato ai rivali della Juventus, che lo aveva corteggiato intensamente in passato.

Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà conferma accordo Godin-Suning: “Strada spianata”

Intervenuto durante la trasmissione di calciomercato in onda su Sportitalia, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il passaggio di Godin dall’Atletico Madrid all’Inter: “L’Inter su Godin è un’opzione davvero molto concreta – ha detto – ci aveva pensato la Juventus ma adesso l’Inter lo sta valutando molto seriamente. Godin è un nome che per i nerazzurri sta diventando una priorità. I rumors sono confermati da un’offerta che potrebbe essere accettata in tempi brevi. La strada è spianata perchè il giocatore non dovrebbe rinnovare con l’Atletico Madrid”. Approdato all’Atletico nell’ormai lontano 2010, Godin ha collezionato fino ad ora 13 presenze in Liga (con due reti all’attivo) e quattro partite in Champions League, oltre ad aver giocato la Supercoppa Europea vinta proprio contro il Real. Sempre secondo Pedullà l’Inter sarebbe sulle tracce di altri giocatori molto interessanti come Herrera ed Andersen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA