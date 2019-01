Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Romero è già bianconero: al Genoa 20 milioni!

La Juventus avrebbe piazzato un colpo di calciomercato per l’estate prossima, acquistando dal Genoa il difensore Christian Romero. Secondo quanto riportato da TeleNord i bianconeri avrebbero già chiuso l’affare col Grifone per una cifra attorno ai venti milioni di euro più bonus col ragazzo che però rimarrebbe in Liguria fino alla fine della stagione. Per i rossoblù sarebbe di certo una grandissima plusvalenza, visto che il ragazzo era arrivato per 1.4 milioni di euro dal Belgrano in estate. Christian Romero è un difensore argentino classe 1998, leader della nazionale Under 20 del suo paese e in grado di collezionare già 7 presenze al suo primo anno in Serie A. Sette partite che sarebbero bastate ai bianconeri per decidersi a puntare su di lui in vista del futuro, investendo una cifra davvero molto importante. Romero dal canto suo sarebbe di sicuro molto felice di fare un salto di qualità verso la squadra che sta dominando in lungo e in largo in Italia da sette anni e mezzo. Il centrale giocò titolare nella gara dell’Allianz Stadium in uno dei due pareggi del girone d’andata della squadra di Max Allegri costellato poi di soli successi.

Calciomercato Juventus, Ultime notizie: la Roma insiste per Rugani!

Il calciomercato della Juventus è fatto anche di attese e di strategie, ma quando un club chiede insistentemente uno dei suoi giocatori devono essere fatte delle valutazioni precise. E’ quello che stanno pensando a Torino attorno al futuro di Daniele Rugani, centrale dalle grandi prospettive che però non è ancora esploso del tutto frenato anche dal ritorno di Leonardo Bonucci e dal sempre affidabile Medhi Benatia. E’ per questo che non si può far a meno di prendere in considerazione il forte interesse della Roma per il centrale, con Il Corriere dello Sport che parla di un vero e proprio assedio per l’estate prossima. L’agente del calciatore, Davide Torchia, ha già ribadito la volontà del calciatore di rimanere e quella della società di trattenerlo, ma è noto che nel calciomercato tutto può cambiare in pochi minuti. Va ricordato però anche come fu Massimiliano Allegri a mettere un veto quando l’estate scorsa si scatenò sul calciatore il Chelsea spinto dal suo vecchio mentore Maurizio Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA