CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie, per Morata è di nuovo beffa sulla via di Siviglia?

Il Milan cerca in questa finestra di calciomercato un attaccante e Morata potrebbe rispondere a questa esigenza, ma dopo aver perso Muriel, che ha preferito la Fiorentina, il club rossonero rischia di rimasticare una nuova delusione sempre sulla via di Siviglia. Stavolta il club andaluso non è protagonista nel cedere, come in occasione del passaggio di Muriel ai viola. Bensì nel comprare, visto che Alvaro Morata sarebbe molto vicino al ritorno in Spagna, proprio allo stadio Sanchez Pizjuan. La notizia dell’ultim’ora riportata dal giornale sportivo di Siviglia, Estadio Deportivo, ha sottolineato come i biancorossi avrebbero già in pugno il sì del giocatore. Ci sarebbe comunque da trovare un accordo con l’attuale club di Morata, il Chelsea, con Maurizio Sarri che ha sfruttato lo spagnolo come alternativa, ma che potrebbe acconsentire a una cessione se i Blues si mostrassero intenzionati a investire sul mercato di gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA PEROTTI

Mercato di gennaio che per quanto riguarda il Milan è fermo all’arrivo ufficiale di Paquetà. I rossoneri hanno avuto sempre il Siviglia come disturbatore, finora, ma curiosamente potrebbero ripiegare proprio su un giocatore che a Siviglia ha vissuto gli anni ruggenti di inizio carriera. Stiamo parlando di Diego Perotti, che alla Roma ha vissuto un girone d’andata ai margini, anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori per mesi, con l’argentino rimessosi in carreggiata solo nel mese di dicembre, tornando al gol nel match contro il Sassuolo su calcio di rigore. L’avventura di Perotti a Roma sembra comunque arrivata al capolinea e l’argentino piace molto al Milan, come potenziale valida alternativa a Suso e Calhanoglu. Se arriveranno notizie rassicuranti sullo stato fisico del calciatore, l’accordo potrebbe concretizzarsi in pochi giorni.

