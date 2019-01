Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: nuovo affondo per Stanislav Lobotka, ma…

Il Napoli cerca in Spagna il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Gli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis hanno messo gli occhi su Stanislav Lobotka, giocatore di proprietà del Celta Vigo, classe 1994, in Spagna dal 2017 (quest’anno ha collezionato ben 12 presenze tra campionato e coppa). Di nazionalità slovacca, Stanislav Lobotka ha fatto la trafila con la sua Nazionale, partecipando agli europei under 21 nel 2017, insieme ad un’altra conoscenza del campionato italiano come Skriniar. Il Celta Vigo in ogni caso sembra aver messo un freno ai desideri di calciomercato del Napoli, chiedendo non meno di trenta milioni di euro per il proprio gioiello. Respinta dunque per il momento l’ipotesi prestito presentata dalla società azzurra. Il Celta ha sparato alto, il Napoli comunque non si dà per vinto e potrebbe pensare di trattare in vista di giugno. Per quanto riguarda le uscite invece si lavora a delle soluzioni per Rog e Diawara. Sul primo ci sarebbero Schalke 04, Parma, Fiorentina e Cagliari, mentre sul secondo Wolves e Siviglia.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole anche Kouamè del Genoa, Preziosi chiede più di 20 milioni di euro

Il Napoli continua a trattare con il Genoa per l’attaccante Kouamè. L’ex Cittadella è un pupillo del presidente De Laurentiis e le parti lavorano per trovare un accordo. Secondo Sky Sport gli azzurri avrebbero messo sul piatto venti milioni di euro, ma Preziosi vuole di più. In agenda un incontro tra le due società per poter sbloccare l’operazione. Il patron dei rossoblu tornerà dall’Oriente dopo il 12 gennaio e attorno a quella data si incontrerà con il Napoli per avvicinarsi ad un’intesa. Non solo Kouamè nel mirino partenopeo, ci sono anche altri nomi sul taccuino dei dirigenti del Napoli come Agustin Almendra del Boca Juniors e Sofian Kiyine, classe 1997 del Chievo Verona. Mercato caldo in casa azzurra, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi piuttosto movimentati in entrata…

