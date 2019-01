Calciomercato Roma/ Ultime notizie: è Bennacer il dopo De Rossi, in difesa sfuma…

Ismael Bennacer dell’Empoli è il nome salito in cima alle preferenze di Eusebio Di Francesco, e non è storia di oggi, in un calciomercato della Roma che si muove sul fronte della difesa, ma anche a centrocampo. Il tecnico giallorosso osserva da tempo il centrocampista algerino, un giocatore che potrebbe prendere in mano le redini del centrocampo che presto o tardi resterà orfano di Daniele De Rossi, che sta trattando un rinnovo annuale ma, se i problemi fisici dovessero persistere, potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi dell’addio a fine stagione. A 21 anni, Bennacer potrebbe davvero essere l’acquisto chiave della Roma del futuro, soprattutto considerando il gradimento di Di Francesco che lo vede già potenzialmente un elebennacmento completo, in grado di dominare la mediana sia sul piano del dinamismo, sia dei break e delle incursioni offensive, essendo l’algerino dotato anche di un buon tiro. Quasi impossibile però che l’Empoli se ne privi a gennaio, a giugno però la Roma potrebbe avanzare un’offerta economicamente importante per chiudere in fretta l’operazione.

CALCIOMERCATO ROMA, SFUMA L’IPOTESI ALDERWEIRELD

La giornata di venerdì ha visto di nuovo discusso il possibile trasferimento di Rodrigo De Paul dall’Udinese alla Roma, ma in realtà come detto è la difesa il reparto in cima ai pensieri del direttore sportivo Monchi. E la pista Rugani, sempre seguito nell’asse che si scalda sempre più con la Juventus e che potrebbe portare a giugno Kosta Manolas in bianconero, diventa particolarmente credibile. Questo poiché che un altro possibile obiettivo romanista, Toby Alderweireld, sembra destinato a restare in Premier League. Il difensore belga ha appena rinnovato fino al 2020 con il Tottenham, il club che la Roma aveva sondato per un possibile passaggio in Serie A, ma sembra che il rinnovo sia propedeutico a un passaggio di Alderweireld al Manchester United la prossima estate: per la Roma non sembra esserci spazio in questa trattativa.

