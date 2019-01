Godin all’Inter/ Calciomercato: accordo fatto, arriva in estate a parametro zero

Diego Godin nella prossima stagione sarà un giocatore dell’Inter: i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid, il cui contratto con la società spagnola scadrà il 30 giugno. Sarà dunque un colpo a parametro zero come ad esempio Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, tanto per citare gli ultimi due arrivi a zero nella difesa dell’Inter. L’accordo con Godin prevede un contratto di due anni con opzione per il terzo: una durata comprensibile se si considera che Godin compirà 33 anni il 16 febbraio. La base del contratto è già definita, da febbraio si potrà procedere anche con le visite mediche e poi la firma, anche se naturalmente fino al termine di questa stagione Godin resterà all’Atletico Madrid, dal quale si svincolerà per fine contratto. In questa stagione l’uruguaiano ha fatto i conti con un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per circa un mese, ma quando è disponibile resta un titolare per Diego Simeone, l’allenatore dell’Atletico che molti sperano possa arrivare sulla panchina nerazzurra in futuro.

DIEGO GODIN ALL’INTER DA LUGLIO

Diego Godin dunque il 1° luglio diventerà un giocatore dell’Inter, chiudendo una lunga storia che è durata ben nove stagioni con l’Atletico Madrid. Finora con la squadra spagnola ha vinto una Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e tre Supercoppe Europee. La gioia più grande naturalmente è stata la vittoria del campionato nel 2014, grazie anche al gol segnato proprio da Godin al Camp Nou contro il Barcellona nella sfida decisiva per la conquista della Liga. I gol più celebri di Godin risalgono d’altronde tutti al 2014: ci furono anche la rete nella finale-derby di Champions League contro il Real, che vide l’Atletico in vantaggio fino al 93’ prima di essere travolto nei supplementari, e il gol che decise Uruguay Italia ai Mondiali in Brasile, sancendo l’eliminazione degli azzurri. Il primo compito di Godin però naturalmente è quello di evitare i gol avversari e in questo senso è una garanzia – nove anni da titolare in difesa con Simeone non si maturano certo per caso. Dal 2011 al 2015 ha fatto coppia con Miranda, ma difficilmente i due si ritroveranno anche a Milano, dal momento che il brasiliano dovrebbe lasciare l’Inter forse già a gennaio o al massimo in estate, quando invece arriverà Godin, che sarà di fatto il suo sostituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA