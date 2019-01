Calciomercato Inter/ Ultime notizie: pazza idea Robben!

Dopo aver praticamente raggiunto l‘accordo per Diego Godin dell’Atletico Madrid, l’Inter continua ad essere stuzzicata dalle possibili occasioni di calciomercato a parametro zero. Proprio in questo senso, come riportato in esclusiva da FcInterNews.it, l’ultima pazza idea nerazzurra porterebbe il nome di Arjen Robben, in realtà offertosi al club meneghino attraverso manager in queste ultime ore. Si tratta di un’idea che potrebbe prendere quota in ottica di giugno, con Spalletti e la società che dovranno ragionare sul da farsi considerando l’età non più giovane del giocatore (classe 1984), ma anche le indiscutibili qualità dal punto di vista tecnico e del carisma. Le strade dell’Inter e di Robben potrebbero incrociarsi sul serio, nelle prossime settimane le parti si aggiorneranno per valutare la situazione.

Calciomercato Inter, Lele Adani commenta l’operazione Godin: “Sarebbe un leader dentro e fuori dal campo”

Lele Adani promuove a pieni voti l’ipotesi Godin per la difesa dell’Inter e commenta quindi con grande entusiasmo quello che sembra essere un colpo di mercato imminente. “E’ un leader dentro e fuori dal campo – ha detto l’opinionista di Sky Sport – per parlare di lui dobbiamo dire alcune cose: se sei capitano dell’Uruguay ed erediti la fascia di Varela, vuol dire che hai cuore, mente e uno spirito superiore”. Non solo leadership, l’innesto di Godin porterebbe ulteriore qualità in difesa secondo Adani: “Sì perchè sa essere stopper e libero insieme – ha aggiunto l’opinionista di Sky – sa adattarsi a qualsiasi tipo di centrale che gioca al suo fianco: sa essere libero quando quello è marcatore, quando invece è un giocatore più elegante, Diego sa essere marcatore. Sa essere un difensore di una volta, che marca in area, che entra deciso, è risoluto e pratico: ma è anche moderno che lavora di reparto, elegante nella costruzione ed intelligente nella lettura. La terza caratteristica importante è questa: è un giocatore che rifiuta la sconfitta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA