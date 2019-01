Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: rifiutato scambio Benatia-Ramsey, il gallese arriva a giugno

Il calciomercato della Juventus ruota attorno al nome di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese dell’Arsenal andrà a parametro zero a giugno ed è stato bloccato per quella data dai bianconeri. La tentazione di portarlo subito a Torino però è forte anche se secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb sarebbe stato rifiutato lo scambio alla pari col difensore marocchino Medhi Benatia. L’ex Roma è scontento a Torino dove gioca col contagocce per il ritorno a Torino di Leonardo Bonucci e l’esplosione di Daniele Rugani, ma per Massimiliano Allegri è incedibile. Il tecnico infatti sa bene che l’esperienza del centrale potrebbe tornare utile soprattutto in Champions League a fronte di un reparto dove si deve fare già i conti con il ko di Andrea Barzagli. I Gunners da parte loro per far partire subito Ramsey sarebbero disposti a trovare un accordo, di certo però non lascerebbero partire in maniera gratuita il calciatore, sei mesi prima della fine dell’accordo dello stesso con loro.

Calciomercato Juventus, Ultime notizie: bianconeri pronti a blindare Rodrigo Bentancur

Non si parla solo di acquisti e cessioni nel calciomercato di gennaio della Juventus, momento in cui saranno diversi i contratti rinnovati. Dopo la firma di Alex Sandro potrebbe arrivare quella dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur. Il calciatore ex Boca Juniors è la vera sorpresa di questa prima parte di stagione bianconera, titolare in moltissime partite per gli infortuni di Sami Khedira ed Emre Can. In Inghilterra si sono accorti di lui e sono diversi i club che sarebbero pronti a farci un pensierino. Bentancur era considerato a inizio stagione il vice di Pjanic, ma ha dimostrato di saper fare diversi ruoli e di essere efficace anche sottoporta. I bianconeri stanno lavorando per rinnovare il suo contratto e per cercare di togliere una clausola insidiosa che si potrebbe rivelare un’arma a doppio taglio in futuro. Il centrocampista infatti era stato acquistato dal Boca Junors con la promessa del 50% dei ricavi da una possibile futura rivendita. Con il rinnovo Fabio Paratici spera di abbassare o togliere definitivamente questa percentuale.

