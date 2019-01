CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie, sempre più Sensi: Bertolacci e Borini verso l’addio

Il Milan ha ufficializzato Lucas Paquetà ma i tifosi rossoneri sperano che i veri botti del calciomercato debbano ancora arrivare. Leonardo e Maldini hanno il compito di accontentare le richieste di mister Gattuso compatibilmente con i paletti Uefa che al momento sembrano limitare le attività dell’azionista Elliott. Ecco perché non è facile operare su un mercato tradizionalmente difficile come quello di gennaio e allo stesso tempo assicurare al Milan quel salto di qualità che serve alla rosa per giocarsi fino in fondo le proprie chances di qualificazione alla prossima Champions League. Secondo Sportitalia, uno degli obiettivi più concreti porta il nome di Stefano Sensi: il Milan sta aumentando il pressing con il Sassuolo per il regista neroverde che avrebbe scalzato Daniele Baselli nel gradimento rossonero, al punto che da via Aldo Rossi la settimana prossima verrà proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Sassuolo cederà?

CALCIOMERCATO MILAN, BERTOLACCI E BORINI IN USCITA

Il mercato del Milan potrebbe dipendere anche dalle operazioni in uscita, capaci di portare nelle casse rossonere fondi freschi da reinvestire. In questo senso da monitorare la situazione di Fabio Borini: l’attaccante secondo Sportitalia è vicino alla cessione in Cina. Il giocatore percepirà 5 milioni di euro circa a stagione, mentre il Milan potrebbe incassare una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Qualcosa di meno dovrebbe arrivare dalla cessione di Andrea Bertolacci: il centrocampista potrebbe infatti tornare al Genoa già nel mese di gennaio. Difficile però che la coppia Leonardo-Maldini riesca ad ottenere un tesoretto consistente dal momento che il centrocampista ex Lecce classe 1991 andrà in scadenza di contratto nel mese di giugno. Mercato rossonero in stand-by, dunque: ma gennaio è appena iniziato. E chissà che la Befana non metta nella calza la notizia di una trattativa insperata…

