Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Manuel Lazzari se parte Hysaj, Kouamè più vicino!

Il Napoli è operativo sul fronte del calciomercato, con il direttore sportivo Giuntoli che riflette attentamente sui profili segnati sulla propria lista. Molto dipenderà dalle possibili cessioni del club azzurro, perchè mister Ancelotti ha ribadito la propria soddisfazione per l’organico attuale e si è detto pronto a ripartire con gli stessi uomini. Potrebbe però essere ceduto Hysaj, ormai in fondo alle preferenze del tecnico del Napoli, malgrado il difensore albanese ad inizio stagione avesse iniziato come titolare sia in Champions League che in campionato. Nelle ultime quattro partite in Serie A l’ex difensore dell’Empoli ha avuto la certezza che Ancelotti ormai preferisce puntare su Malcuit, Maksimovic o addirittura Callejon in versione difensiva. Per sostituire il terzino a fine stagione, il nome che resta nei pensieri della proprietà napoletana è quello di Manuel Lazzari della Spal, elemento gradito e promosso dallo staff tecnico.

Calciomercato Napoli, gli ultimi aggiornamenti su Kouamè: accordo col Genoa più vicino?

Prove di avvicinamento tra il Napoli e Kouamè, con l’intesa tra gli azzurri e il Genoa sempre più vicina. Lo conferma anche il noto quotidiano genovese Il Secolo XIX, che parla del possibile trasferimento dell’attaccante del Grifone in terra partenopea. Nell’articolo si legge di un’intesa praticamente raggiunta tra le due società, con il prezzo finale dell’affare che dovrebbe assestarsi tra i venti e i venticinque milioni di euro. Ci sono ancora delle distanze da questo punto di vista tra Napoli e Genoa, ma la sensazione è che si possa arrivare ad un accordo. Di sicuro se l’operazione dovesse andare in porto sarà per giugno e non per gennaio, come spiegato dal direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti: “Kouamè al Napoli? A gennaio non parte nessuno, poi magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza degli altri per il futuro. Con il Napoli c’è stato un incontro tra i presidenti ed adesso spetterà ai rispettivi operativi cercare di concretizzare l’affare. Previsto in settimana un altro contatto. Su Kouamè ci sono anche osservatori della Premier League”.

