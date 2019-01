Calciomercato Roma/ Ultime notizie: è Ozyakup il colpo di Monchi!

Il calciomercato di gennaio della Roma potrebbe anche essere fatto di occasioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda Oguzhan Ozyakup, centrocampista 26enne del Besiktas da tempo pallino di Monchi che già in estate aveva provato ad affondare il colpo. Stando agli ultimi rumors di mercato, stavolta il ds romanista avrebbe ottenuto l’ok di Ozyakup al trasferimento in questa finestra di mercato invernale. Ora la Roma sta provando a trattare col club turco sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Secondo Il Resto del Carlino invece pare che nel mirino sia finito Godfred Donsah, centrocampista 22enne del Bologna di quantità e qualità. Il ragazzo ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza, ma non potrà sistemare tutti i problemi della squadra giallorossa privata in estate di Radja Nainggolan e Kevin Strootman. Questo anche perché Donsah è reduce da un brutto problema fisico che non gli ha permesso fino a questo momento di scendere in campo nemmeno un minuto. Il 2 agosto il ghanese classe 1996 infatti si è procurato la frattura del perone e nonostante sia prossimo al ritorno in campo avrà bisogno ancora di tempo per essere al cento per cento. Da Roma valutano l’affare, ma non si fermano nel cercare anche altri calciatori importanti in mezzo al campo che possano fare la differenza fin da subito.

Calciomercato Roma, ultime notizie: corsa a due con l’Inter per Mancini

La Roma sul calciomercato sta lavorando anche in ottica della prossima stagione. Per questo, secondo Il Giorno, sarebbe già stata messa in piedi una trattativa per arrivare a Gianluca Mancini difensore classe 1996 dell’Atalanta. Il calciatore è stato protagonista di una partenza della stagione importante, dimostrando quantità e qualità oltre a grande voglia di emergere. I giallorossi poi hanno dei rapporti importanti con la Dea, soprattutto dopo l’acquisto in estate del centrocampista Bryan Cristante. Si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto in vista del 2020 per una spesa che si dovrebbe aggirare attorno ai trenta milioni di euro. Attenzione però perché la squadra giallorossa sarà costretta a una corsa a due con l’Inter interessata al centrale da tempo. L’Atalanta non può che osservare con grande soddisfazione, sperando che il prezzo possa lievitare.

