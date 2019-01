Calciomercato Inter/ Ultime notizie, dopo Godin assalto decisivo anche per Hector Herrera

Sul calciomercato dell’Inter si nota già la mano di Beppe Marotta, soprattutto nel lavoro astuto e attento nei confronti dei parametro zero. Dopo aver definito praticamente l’acquisto di Diego Godin i nerazzurri sarebbero pronti a mettere le mani su Hector Herrera. Secondo Sport Italia il club nerazzurro sarebbe in azione per il centrocampista che piace anche a Roma e Milan già da novembre. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’affondo decisivo per il messicano del Porto che a giugno va a parametro zero. Herrera è un profilo internazionale nonostante sia un classe 1990. Può giocare in mezzo al campo un po’ in tutti i ruoli da interno, mediano a regista fino addirittura a trequartista. Herrera può essere considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti per giocare sia nei due in mezzo che dietro a Mauro Icardi al centro dei tre trequartisti. Di certo per i nerazzurri sarebbe un colpo importante anche per far crescere l’esperienza della squadra in campo europeo.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Barella ha scelto i nerazzurri?

Secondo FcInterNews il colpo di calciomercato dell’Inter per giugno prossimo sarà Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari sembra poco allettato dalla possibilità di andare a giocare all’estero e in questo momento considererebbe i nerazzurri come la prima opzione. Ora c’è da accordarsi sul prezzo del calciatore che il presidente dei sardi Tommaso Giulini valuta attorno ai cinquanta milioni di euro. Nell’affare potrebbe essere inserito il cartellino di Eder, ora al Jiangsu sempre di proprietà di Suning, e il prestito magari biennale del giovane Bastoni. Per il Cagliari sarebbe il colpo del secolo a livello di plusvalenza, considerando anche il fatto che il giovane Barella è un prodotto del vivaio. Nonostante sia appena un classe 1997 ha già collezionato 88 presenze in Serie A e 4 con la maglia della nazionale. Può giocare sia da trequartista che da interno di centrocampo con egual impatto e rendimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA