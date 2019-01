Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, Cristiano Ronaldo chiama André Silva a Torino!

La Juventus nel calciomercato dell’estate prossima potrebbe diventare sempre più portoghese. Questo non solo perché a Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo si potrebbe aggiungere il giovane Trincao, sul quale è piombato il Wolverhampton. Secondo Mundo Deportivo i bianconeri starebbero monitorando con attenzione le prestazioni di André Silva che al Milan ha deluso, ma che al Siviglia ha tornato a fare quello che gli riesce meglio cioè il gol. Il calciatore è in prestito alla squadra spagnola, ma questa sicuramente a fine stagione effettuerà il diritto di riscatto acquistandolo a titolo definitivo. I bianconeri l’avranno notato anche ieri nella sfida tra il Siviglia e l’Atletico Madrid prossimo avversario in Champions League. L’attaccante non ha segnato nell’1-1, ma ha giocato comunque bene con grande qualità dimostrandosi un calciatore totalmente diverso da quello visto con la maglia della squadra rossonera nelle scorse stagioni.

Calciomercato Juventus, Isco soluzione aperta per i bianconeri

Il calciomercato della Juventus sarà fatto come sempre di intuizione, come quella di monitorare con grande attenzione ciò che si muove attorno a Mariano Isco. Il trequartista spagnolo è da anni un pupillo di Massimiliano Allegri che più volte ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per arrivarci. Ieri intanto la figuraccia del Real Madrid in casa con la Real Sociedad ha visto Isco ancora una volta accomodarsi in panchina. Se i blancos non mollano il ragazzo è stufo di non giocare e sogna di partire già nel calciomercato di gennaio. Dall’altro lato però c’è un rapporto non idilliaco con Cristiano Ronaldo, che secondo i media spagnoli è il vero motivo del mancato assalto dei bianconeri in questi mesi. Nonostante questo il nome è di quelli importanti e la possibilità di averlo a un prezzo stracciato, vista la sua voglia di partire, potrebbe indurre i bianconeri almeno a farci un pensierino.

Mbappé a Torino se Dybala vola al Real Madrid

Continuano le voci di calciomercato in casa Juventus su Kylian Mbappé. Come è noto il Paris Saint German deve vendere in estate se non vuole incorrere a pesantissime sanzioni per il mancato rispetto del fairplay finanziario e uno tra il francese e Neymar Jr potrebbe partire. Il noto procuratore Enrico Fedele a Radio Sportiva ha disegnato uno scenario interessante per i bianconeri: “La Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala al Real Madrid potrebbe anche decidere di andare a prendere Mbappé”. L’operatore di mercato vede poi lontano da Torino Allegri: “Per lui Real Madrid o Manchester United con l’arrivo a Torino di Zinedine Zidane”. Sono mesi importanti però questi che portano alla fine della stagione con la Juventus che sogna di vincere una Champions League che manca ormai da ben 23 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA