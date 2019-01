Calciomercato Milan/ Ultime notizie, spunta Obiang per il centrocampo

Il Milan lavora sul calciomercato per rinforzare un centrocampo devastato dagli infortuni. Lucas Biglia è ancora ko e ne avrà per un po’, Giacomo Bonaventura invece ha terminato la sua stagione prima del tempo. Se al posto di Jack è arrivato il giovane Paquetà chi saprà dare verve al centro dove la forza fisica di Bakayoko e Kessié sembra non bastare più? Secondo Sky Sports pare che il Milan si sia inserito prepotentemente nelle trattative tra il West Ham e diverse squadre, tra cui la Roma, per Pedro Obiang. Il centrocampista da tempo sogna di tornare in Italia dove ha vestito per sette stagioni, tra Primavera e prima squadra, la maglia della Sampdoria. Il centrocampista scoperto da Marotta e Paratici nell’Atletico Madrid, quando aveva appena 16 anni, è un giocatore di qualità e quantità che si integrerebbe bene sia con Bakayoko che con Kessié dando al Milan quell’equilibrio che ormai si cerca da fin troppo tempo.

Calciomercato Milan, ultime notizie: Pepe Reina potrebbe essere ceduto

Il Milan potrebbe decidere di ridimensionare la sua rosa nella sessione di calciomercato di gennaio. Usciti dall’Europa League nella fase a gironi i rossoneri sabato potrebbero dire addio alla Coppa Italia se non addrizzeranno il tiro. Se così fosse per Pepe Reina la stagione potrebbe essere finita, quindi non è da escludere, come riporta Calciomercato.com, una sua possibile cessione. L’estremo difensore spagnolo infatti non rimarrebbe per fare panchina a Gigio Donnarumma per tutto il girone di ritorno del campionato, da qui l’idea di promuovere Antonio, il fratello del portiere titolare, come secondo e quindi cedere Pepe Reina. Su di lui sono diverse le squadre soprattutto dal campionato inglese dove il calciatore aveva fatto davvero molto bene con la maglia del Liverpool. Professionista esemplare e portiere di grande affidabilità sicuramente sarebbe felice di partire per ritrovare il ruolo da titolare in una realtà importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA