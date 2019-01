Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, Hamsik pronto a firmare il rinnovo

Il calciomercato del Napoli potrebbe regalare a gennaio una sorpresa, il rinnovo di Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco sembrava destinato a partire l’estate scorsa, ma Carlo Ancelotti l’ha trasformato nel regista della squadra allungandogli la carriera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport pare che il calciatore possa rinnovare il suo contratto a breve per poi tornare a giocare un anno in Slovacchia per chiudere la carriera, magari proprio nello Slovan Bratislava dove aveva iniziato. Nonostante questo continuerà il pressing da Cina e Stati Uniti per un calciatore che ha un appeal internazionale molto importante. Aurelio De Laurentiis non dovrebbe comprare nessuno a gennaio in mezzo al campo, a meno che decidesse di cedere sia Amadou Diawara che Marko Rog. Questi ultimi due hanno molto mercato e sicuramente sperano di trovare una squadra in grado di valorizzarli di più e di concedere loro maggiore spazio.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: duello francese per Ounas

Carlo Ancelotti potrebbe avvallare a un calciomercato al risparmio per il suo Napoli, soddisfatto della rosa che ha a disposizione. Il tecnico di Reggiolo ha fatto ruotare molto più gli elementi rispetto a Maurizio Sarri, anche se alcuni scontenti sono già con la valigia in mano. Tra questi c’è sicuramente Ounas, esterno d’attacco dotato di grande scatto e personalità fortemente penalizzato dal passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2. In quest’ultimo modulo infatti il ragazzo non ha il passo per fare l’esterno di centrocampo ed è chiuso fin troppo nel ruolo di seconda punta là davanti. In Algeria sono sicuri che il ragazzo possa salutare dunque la Campania nel calciomercato di gennaio. Su di lui ci sono diversi club, ma soprattutto le francesi Monaco e Saint Etienne pronte a scendere all’asta per arrivare al calciatore. Il classe 1996 era stato prelevato nel 2017 dal Bordeaux.

© RIPRODUZIONE RISERVATA