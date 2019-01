Calciomercato Roma/ Ultime notizie: Monchi prepara il botto Piatek per giugno

Il calciomercato della Roma per gennaio sarà sicuramente improntato a rinforzare il centrocampo. La squadra deve assolutamente centrare l’obiettivo Champions League, anche per motivi economici, poi sarà il momento di costruire una squadra in grado di lottare per la testa della classifica. Monchi ha già in mente il colpo col botto per giugno quando spera di poter puntare su Piatek una volta conquistata la qualificazione alla competizione europea più importante. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb sarebbe corsa a due tra Roma e Milan per arrivare al calciatore polacco del Genoa che con i suoi “colpi di pistola” ha conquistato la Serie A. Al momento su di lui si sono invece defilate Juventus e Napoli. Nel caso dovesse arrivare davvero Piatek la Roma sarebbe costretta a cedere uno tra Patrik Schick ed Edin Dzeko. Se per il primo sono poche le occasioni di rifare la cifra spesa nel 2017 per acquistarlo, da Mls e Cina sono diverse le offerte che potrebbero arrivare invece per il bosniaco.

Calciomercato Roma, ultime notizie: tre giovani in arrivo

Il ds della Roma Monchi si sta confermando sul calciomercato un ottimo talent scout. Nonostante qualche colpo a vuoto sono diversi i giovani lanciati in questa sua avventura in giallorosso da Cengiz Under a Justin Kluivert fino ad arrivare a Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo. Lo spagnolo starebbe trattando due calciatori con l’Empoli come evidenzia il Corriere dello Sport. Eusebio Di Francesco si sarebbe innamorato dei giovani centrocampisti Traore e Bennacer che non sono ancora maturi per approdare in giallorosso, ma che potrebbero essere acquistati e lasciati a maturare ancora in Toscana fino almeno al termine della stagione. In difesa invece spunta il nome di Lucas Riberio, secondo VoceGiallorossa.it pare che Monchi stia monitorando da diverso tempo il difensore 19enne del Santos che piace anche all’Inter e al Napoli. Anche in questo caso l’affare si potrebbe giocare con l’acquisto e la cessione in prestito per sei mesi a un club in grado di valorizzarlo.

