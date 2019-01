Calciomercato Inter/ Ultime notizie, Modric rifiuta 12 milioni a stagione dal Real e i nerazzurri sognano

Il calciomercato dell’Inter dell’ultima estate è ruotato attorno al nome di Luka Modric, centrocampista croato che sarebbe dovuto arrivare dal Real Madrid ma che alla fine è rimasto in Spagna. I tifosi nerazzurri però continuano a sognare un calciatore in grado di spostare decisamente gli equilibri. Secondo FcInterNews il croato avrebbe di recente rifiutato un prolungamento fino al 2022 con il Real Madrid che gli offriva ben 12 milioni di euro netti a stagione. Questo apre a un possibile ritorno dell’Inter con i nerazzurri pronti a fare un nuovo assalto l’estate prossima grazie anche ai buoni uffici di Beppe Marotta. Il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia 10 milioni di euro e nonostante i due in meno del Real potrebbe stuzzicare la fantasia del centrocampista che sarebbe anche curioso di trovarsi di fronte all’ex compagno Cristiano Ronaldo ora alla Juventus. Di certo se il colpo dovesse andare in porto la squadra meneghina ne gioverebbe, portandosi a casa uno dei centrocampisti più forti del mondo e un grande tessitore di gioco.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Robben parla dell’interesse nerazzurro

Negli ultimi giorni si è parlato di un altro possibile colpo di calciomercato dell’Inter. Il nome è quello dell’olandese del Bayern Monaco Arjen Robben, esterno d’attacco di assoluto livello anche se un po’ in là con l’età. L’olandese classe 1984 ha il contratto in scadenza di contratto a giugno e volendo già da subito potrebbe accordarsi per firmare a parametro zero con il suo prossimo club. E’ stato lo stesso Robben a parlare dal ritiro del Bayern Monaco in conferenza stampa: “Sono orgoglioso e felice di aver ricevuto delle offerte. Le ultime settimane sono state piene di impegni per mio padre, ma è bello sapere che ci sono alcuni club che mi vogliono. Aspettiamo, il mio futuro è incerto. Anzi voglio concentrarmi ora sul tornare in forma qui al Bayern Monaco. Non so quando deciderò, ma di certo non aspetterò la fine della stagione. Ho una famiglia e devo pianificare tutto. Sono un privilegiato e ringrazio chi mi sta seguendo“. Da Milano intanto aspettano un cenno e la possibilità di vederlo in nerazzurro da giugno ci sono.

