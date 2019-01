Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, spunta a sorpresa Malcom del Barcellona

La Juventus continua a stupire sul calciomercato e si porta avanti per giugno. Secondo i rumors in Spagna starebbe rimbalzando la voce di un sondaggio dei bianconeri per Malcom esterno d’attacco brasiliano del Barcellona che in estate fu protagonista di una telenovela di calciomercato. La Roma l’aveva praticamente annunciato col calciatore in grado di cambiare idea all’ultimo, disertando la partenza verso Ciampino, dove era atteso dai tifosi giallorossi, per cambiare destinazione e volare a Barcellona. In blaugrana il ragazzo però ha trovato pochissimo spazio e potrebbe arrivare a Torino in estate per una cifra attorno ai quaranta milioni. I bianconeri stanno valutando dunque l’ipotesi di acquistarlo per poi cedere alle lusinghe di un Manchester United pronto ad offrire ottanta milioni di euro per Douglas Costa. Al momento ci sarebbero in piedi solo dei sondaggi con la squadra di Max Allegri che si sarebbe informata sul costo tramite emissari.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: Jordi Alba continua a stuzzicare l’interesse dei bianconeri

Appena un paio di giorni fa il calciomercato della Juventus si è infiammato con il nome di Jordi Alba del Barcellona. Il terzino sinistro è in scadenza 2020 e potrebbe in estate partire per una cifra abbastanza abbordabile. Secondo quanto riportato da TuttoJuve al momento pare che i blaugrana non abbiano intenzione di cederlo, ma il ragazzo sarebbe stuzzicato dalla possibilità di volare verso Torino. In Spagna si parla di un Jordi Alba lusingato dalle voci di calciomercato che lo riguardano. C’è da chiarire poi la posizione di Alex Sandro che ha rinnovato da poco e che di certo non gradirebbe l’arrivo di un giocatore così forte nella sua stessa posizione di campo. Senza contare Marcelo del Real Madrid, grande amico di Cristiano Ronaldo che da quando il portoghese è arrivato a Torino aspetta solo una chiamata. In questo contesto si inserisce Leonardo Spinazzola, appena tornato da un lungo infortunio e pronto in sei mesi a dimostrare di meritarsi la maglia bianconera della vecchia signora.

