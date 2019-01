Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Cutrone tra polemiche e sondaggi importanti…

Il calciomercato di gennaio per il Milan potrebbe portare a sorpresa all’addio di Patrick Cutrone. L’attaccante infatti è tentato da sirene inglesi e tedesche, con moltissimi club su di lui. Il suo agente, Donato Orgnoni, ha parlato ai microfoni di MilanNews sottolineando: “Quello che mi dispiace è che Patrick Cutrone non sia stato valorizzato a livello mediatico per quello che ha fatto. Quando si parla di attaccanti si dovrebbero guardare i numeri. Il 2018 è stato un grande anno per lui. Se si fosse chiamato Cutrovic sarebbe stato molto più quotato. Ci sono stati due sondaggi concreti: uno dalla Spagna e uno dalla Germania”. L’agente ha anche ribadito la voglia del calciatore di continuare a giocare nel Milan. Intanto fa discutere ancora anche il nome di Gonzalo Higuain con Alfredo Pedullà che a SportItalia svela come il Chelsea stia insistendo per andarlo a prendere. I rossoneri però non vogliono rinunciare al prestito. Maurizio Sarri sarebbe disposto a convincere i blues, pur di avere il Pipita, a presentare un’offerta importante alla Juventus ancora proprietaria del cartellino.

Calciomercato Milan, ultime notizie: i rossoneri insistono per Ferreira Carrasco

Non tramonta l’idea in casa Milan di fare un colpo nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24, pare che i rossoneri stiano insistendo per arrivare a Yannick Ferreira Carrasco. Lo stipendio del calciatore portoghese al Dalian Yifang è sicuramente molto alto e non nelle disponibilità del club meneghino. Si dovrà dunque fare leva sulla volontà del calciatore di tornare in Europa, visto che comunque è ancora giovane ed evidentemente si sarà reso conto del livello basso del calcio cinese rispetto a quello europeo. Si punta a un prestito oneroso, con una cifra importante pattuita subito, e un riscatto obbligatorio a una cifra importante. La sensazione è che tutto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore ex Atletico Madrid che sarebbe sicuramente un acquisto molto importante per Gennaro Gattuso soprattutto vista l’assenza ormai sicura di Giacomo Bonaventura fino alla fine della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA