Calciomercato Napoli/ Ultime notizie, controsorpasso all’Inter per Barella?

Il calciomercato del Napoli si potrebbe accendere attorno al nome di Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è il classico calciatore per il quale Aurelio De Laurentiis farebbe un sacrificio economico importante anche se le possibilità di arrivarci a gennaio sono praticamente nulle. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli azzurri si sarebbero portati in pole per il calciatore con un controsorpasso sull’Inter che era data ieri in vantaggio sul calciatore. I campani sono pronti ad offrire una cifra attorno ai 40 milioni di euro con un ingaggio di 3 netti per il calciatore. Continuano a muoversi le voci che arrivano da Londra dove Maurizio Sarri vorrebbe proprio Barella per sostituire il partente Cesc Fabregas, il Chelsea però non sembra intenzionato ad accontentarlo. Attenzione però a quello che dice Canale 8, il direttore di Centotrentuno.com, Francesco Resu, ha parlato di un Barella fermato in estate da dei tifosi del Cagliari che lo pregavano di andare ovunque tranne al Napoli, ricevendo rassicurazioni dal calciatore che non sarebbe mai approdato in azzurro.

Calciomercato Napoli, ultime notizie: il Boca frena per Almendra

Tra gli obiettivi del calciomercato di gennaio del Napoli c’era sicuramente il centrocampista classe 2000 del Boca Junors Agustin Ezequiel Almendra. Il Presidente della squadra argentina, Daniel Angelici, ha parlato però ai microfoni di Olè, sostenendo: “Almendra ha una clausola rescissoria da trenta milioni di euro e ha rinnovato il suo contratto da poco. Lo aspettiamo una volta terminato il Sub 20 Sudamericano. L’Inter nella sua offerta ci ha proposto di trattenerlo qui per due anni e quindi potremmo parlarne. Al Napoli abbiamo detto che non vogliamo venderlo”. Difficile pensare che gli azzurri possano arrivare a tirar fuori trenta milioni di euro oggi per un calciatore non considerato una priorità. Almendra è un mediano con buone qualità che si sa disimpegnare anche come trequartista e centrocampista destro. In stagione ha collezionato nove presenze in Primera division e viene considerato in Argentina uno dei fenomeni del futuro anche per la Seleccion.

