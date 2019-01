Calciomercato Roma/ Ultime notizie: il Torino dice no per Meité, Monchi si gioca la carta Perotti

Il sentiero percorso nel calciomercato di gennaio dalla Roma sembra chiaro, serve un centrocampista che sappia abbinare quantità a qualità. Le cessioni di Kevin Strootman e Radja Nainggolan hanno lasciato un vuoto che al momento non è stato colmato dall’esplosione di Nicolò Zaniolo. L’ex talento dell’Entella sta facendo grandi cose, ma non è sostenuto al momento dalla forma dei suoi compagni di reparto. Steven Nzonzi ha fino a questo momento parzialmente deluso, mentre Javier Pastore e Ante Coric per diversi problemi fisici non si sono praticamente mai visti. Monchi sta lavorando per arrivare a una delle sorprese del campionato Soualiho Meité del Torino. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb però i granata avrebbero rifiutato al momento un’offerta da 15 milioni di euro, dato che a meno di proposte shock non vorrebbero far partire il francese classe 1994 almeno a gennaio. Monchi allora potrebbe giocarsi la carta Diego Perotti già proposto all’Atalanta e magari in grado di riaprire la trattativa con i granata.

Il calciomercato della prossima estate della Roma potrebbe veder protagonista l’obbligo di arrivare a un grande centrocampista. I giallorossi infatti rischiano di perdere concretamente Kostas Manolas, sempre più stuzzicato dalle richieste del Manchester United. Al momento sono due le piste che si valutano con attenzione per una eventuale sostituzione. Da una parte c’è Gianluca Mancini dell’Atalanta, il calciatore però interessa anche all’Inter e all’Everton, mentre dall’altra c’è Daniele Rugani della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport si sarebbe riacceso l’interesse per il bianconero anche per gli ottimi rapporti che intercorrono con la società piemontese. La Juve però ha diversi interpreti arrivati ormai a fine carriera in quel ruolo e in più se la deve vedere con i mal di pancia di Medhi Benatia. La sensazione dunque è che da Torino dopo quello per Meité potrebbe arrivare un alto secco no.

