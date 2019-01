Calciomercato Inter/ Ultime notizie, ripetere l’operazione Skriniar con Andersen!

L’Inter si trova pronta sul calciomercato a fare una sorpresa alla concorrenza. Tuttosport apre quest’oggi in copertina tra i titoli di spalla con un “Inter, subito Andersen”. I nerazzurri potrebbero ripetere con la Sampdoria una trattativa stile Milan Skriniar, portando a Milano un difensore giovane e di sicura affidabilità. Il danese classe 1996 è stato portato nell’estate del 2017 in Italia dai blucerchiati che l’hanno pescato dal Twente. Dopo una stagione di adattamento è esploso quest’anno, dimostrandosi calciatore dal grandissimo talento. E’ così che su di lui sono arrivate tantissime squadre di livello, tra cui Juventus e Roma oltre a numerosi club esteri. Di certo i nerazzurri se riuscissero ad acquistare Andersen metterebbero a posto la propria difesa, considerando anche l’arrivo a giugno a parametro zero di Diego Godin sempre più probabile. Se dovesse arrivare a gennaio potrebbero aprirsi le porte della cessione allo scontento Joao Miranda.

Calciomercato Inter, ultime notizie: Jean per la porta

Il calciomercato dell’Inter si concentra anche sugli eredi di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno regala ancora delle garanzie, ma è un classe 1984 e a fine stagione compirà 35 anni. Proprio per questo si deve iniziare a capire chi potrà sostituirlo in futuro. Se ieri si è parlato della possibilità di vedere tornare Radu, portiere rumeno classe 1997 in prestito al Genoa, oggi si fa un altro nome. Secondo quanto riportato da UOL Esporte pare che i nerazzurri stiano osservando con attenzione il portiere classe 1995 del San Paolo Jean. Il club brasiliano sta lavorando per andare ad acquistare il 30% del cartellino del ragazzo ancora del Bahia, per ricavare ancora di più dalla sua cessione. I nerazzurri devono fare attenzione però perché sul calciatore ci sono anche altre tre squadre, cioè Benfica, Manchester City e Porto. Molto dipenderà anche dalla volontà dell’estremo difensore carioca.

