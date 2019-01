Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, dalla Spagna: Allegri al Real Madrid e Zidane in bianconero

Il calciomercato della Juventus continua ad essere scosso con voci sulla sua panchina. Ok Diario sottolinea come Florentino Perez abbia dato mandato ai suoi di riprovarci con Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano dei bianconeri aveva rifiutato la destinazione l’estate scorsa, ma con l’eventuale conquista della Champions League potrebbe anche decidere di cambiare idea. La Juventus avrebbe già pronto il suo sostituto cioè quello Zinedine Zidane che sulla panchina del Real Madrid ha vinto tre Champions League di fila e ai quali ha detto addio l’estate scorsa. Il francese da tempo si manda messaggi di feeling con i bianconeri per i quali ha giocato quando era calciatore e che riabbraccerebbe molto volentieri da allenatore. La stagione è ancora molto lunga e deve raccontare diverse situazioni, ma non è da escludere il possibile cambio di panchine l’estate prossima.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: parla l’agente di Marko Pjaca

Per il calciomercato della Juventus si è parlato molto del ritorno di Marko Pjaca dalla Fiorentina. Il croato sarebbe un acquisto low cost che permetterebbe ai bianconeri di rimpiazzare l’infortunato Juan Cuadrado e per l’ex Dinamo Zagabria una nuova occasione di conquistare i bianconeri. Sky Sport 24 ha parlato anche del possibile inserimento del Parma che avrebbe chiesto alla Juve il calciatore croato in prestito. L’agente del ragazzo, Marco Naletilic, ha parlato a Calciomercato.it specificando: “Marko è molto felice a Firenze. Sente la fiducia di mister Stefano Pioli che reputa un grande uomo così come anche Pantaleo Corvino. E’ stato trattato molto bene dalla società e dai suoi compagni di squadra. E’ tornato ad allenarsi ed è in forma. Spera di poter esplodere nella seconda parte di campionato. Lotterà sicuramente per il suo posto in squadra”.

