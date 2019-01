Calciomercato Milan/ Ultime notizie, bomba dalla Spagna: Higuain ha detto sì al Chelsea!

Quando tutto sembrava deciso il calciomercato del Milan viene acceso dalla Spagna con una notizia bomba, pare infatti che Gonzalo Higuain abbia detto sì al Chelsea. Marca sottolinea come il Pipita si sarebbe accordato con la squadra blues dopo la sconfitta contro il Tottenham nella semifinale di andata di Coppa di Lega. Gli inglesi stanno per cedere Alvaro Morata al Siviglia e sembrano dunque pronti a puntare sull’attaccante argentino del Milan. Tutti sono a conoscenza dello splendido rapporto tra Maurizio Sarri e l’attaccante rossonero, visto che sono stati insieme a Napoli dove Higuain ha ottenuto i risultati migliori della sua carriera. Di certo si tratta di un colpo di scena, visto che dopo una prima fase in cui il calciatore era stato accostato alla squadra londinese sembrava invece destinato a rimanere al Milan. Un eventuale passaggio al Chelsea ora sarebbe davvero cosa inaspettata.

Calciomercato Milan, ultime notizie: Calhanoglu, “Sto bene qui”

Si è parlato nel calciomercato del Milan del possibile passaggio di Hakan Calhanoglu al Red Bull Lipsia. Il centrocampista tedesco è dunque da diversi giorni uno dei protagonisti tra i possibili partenti in casa rossonera. Il calciatore però ha parlato a TRT Spor in Turchia, facendo pensare che alla fine resterà in Italia: “Sono a Milano, sono un calciatore del Milan e sono davvero felice qui. Il resto è fuori questione ora. Mi sto preparando per la partita che si giocherà il prossimo weekend in Coppa Italia contro la Sampdoria”. I rossoneri vorrebbero trattenere il turco, considerato calciatore polivalente e in grado di offrire qualità alla manovra rossonera. Spesso impiegato largo a destra in passato ha giocato anche da trequartista dimostrando giocatore dotato di grandissima qualità. Non è da escludersi una partenza nel calciomercato di giugno qualora dovesse rimanere alla fine della sessione di riparazione.

